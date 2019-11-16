影／你的唱功有多像皇后樂團主唱？用這App測測看

2019-11-16 09:52 聯合報 編譯 聯合報 編譯 梁采蘩 ／即時報導



英國傳奇樂團「皇后」的歌迷有福了，谷歌新推出一款手機App，能運用AI測出你的歌唱功力，有多接近「皇后」已故主唱佛萊迪（Freddie Mercury）。

這款App叫做「FreddieMeter」，安卓手機用戶下載後，可選擇裡頭四首皇后經典名曲來飆歌，包括「波希米亞狂想曲」、「我們是冠軍」等。App會運用AI分析你的音準、音色及旋律，以0-100的標準給分，看看有佛萊迪的幾成水準。這項科技的背後結合了谷歌三個部門，與皇后樂團、環球音樂和好萊塢唱片公司的合作。

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「FreddieMeter」推出是為了支持墨裘瑞鳳凰信託（Mercury Phoenix Trust），該基金會是由佛萊迪以外的三名皇后樂團成員所成立，目標在協助全球對抗愛滋病與人類免疫缺乏病毒（HIV）。

「皇后」主唱佛萊迪1991年因愛滋病引起的併發症過世，年僅45歲。

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