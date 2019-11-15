「各說各話」的德中討論會：中力推一帶一路給西方帶來的機遇挑戰

2019-11-15 21:45 德國之聲 德國之聲



這場在漢堡科爾伯基金會大樓內舉行的活動，主題為「對話中國」。討論會首先談及了中國力推一帶一路給西方帶來的機遇和挑戰。

互不相讓

智庫漢堡全球暨區域研究所(GIGA)所長納利卡(Armrita Narlikar)指出，與歐盟提供的設有種種條件的對外援助不同，中國在一帶一路框架下為發展中國家提供援助時，門檻要低得多，因此受到了眾多受援國的歡迎，但是正因為這個錢太容易得到了，所以總是讓人有著隱隱的擔憂。納利卡認為，近年來，由於歐洲的對外援助相對中國較少，因此許多受援國在具體項目上就采納了中國標准，而這一現象將對歐洲產生長期不利影響。他還指出，「此外，我們當然還有安全方面的憂慮。現在中國人修建的港口一般都是民用的，但是難保哪一天北京要求受援國更改協議，將某一具重要戰略位置的深水港改為亦可軍用。」

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對此，北京智庫未來創新中心的首席執行官吳昌華表示無法認同。她強調，「一帶一路」應該是歐洲也能積極參與並獲益的重大機遇，歐洲企業能夠利用這一平台與中方一道在海外拓展業務。至於外界指責的環境、勞工權益、債務等問題，中國其實也注意到了，並且在最近一年多的時間裡積極整改，從而希望改變西方對一帶一路的印象。

討論會隨後轉到了中美貿易戰話題。北京大學國家發展研究院院長、經濟學教授姚洋認為，貿易爭端演變成如今的形態，對全球經濟造成了普遍的不利影響，主要的責任在美國一邊。他指出，美方指責中國不遵守包括WTO條約在內的一系列國際規則，但是世貿組織在幾年前曾經給出過認定，認為中國已經基本落實了加入WTO的各項承諾。

納利卡所長立刻反駁說，WTO的這項認定已經是近十年前的事情了，如今的情況早已發生了重大改變。她認為，如今的WTO處於事實上的癱瘓狀態，基於規則的國際貿易體系陷入了僵局，以單邊主義抵制開放貿易的美國、陽奉陰違的中國都要對此負責。

柏林智庫德國墨卡托中國研究中心副主任胡謐空(Mikko Huotari)補充說，相比西方，中國市場目前的開放程度依然遠遠不夠：我們注意到中國方面近期指責歐洲，認為我們加強投資審核等一系列措施是在封閉市場。但是，即便加強了管制，歐洲市場依然是全球範圍內事實上最為開放的之一。所以，中國在指責西方的時候，其實自己還有許多功課要做。

政治化華為問題？

在華為議題上，中國問題專家胡謐空也與中國專家姚洋發生了觀點碰撞。後者認為，華為5G參與網絡建設本應該是一個經濟和科技議題，卻遭到了前所未有的政治化。胡謐空則認為，這個話題遭到政治化其實是一件好事，因為5G技術對於未來社會的方方面面都太過重要，歐洲人必須要努力在這一領域踐行自己的准則。他強調，即便歐洲不用華為的5G設備，也不至於會輸，因為我們還有愛立信和諾基亞這樣的優秀本土廠商。姚洋則反駁說：中國早前用歐美的通信技術長達幾十年，按照如今西方人擔心華為的思路，當年的中國豈不是已經完蛋了？

壓力測試

和通常的研討會有所不同，這場電視轉播的討論會安排了兩名主持人：中國央視英語頻道的楊銳、北德廣播電視台的總編齊肖維茨(Andreas Cichowicz)。兩人的提問方式，明顯帶有各自的立場；而且，主持人也時常直接介入討論，甚至兩人之間也時常發生爭論。比如在華為議題上，齊肖維茨多次強調歐洲需要科技上的自主性，而楊銳則刻意突出全球科技陣營一分為二、爆發新冷戰的危險。北京未來創新中心的吳昌華順勢接過話題，認為一旦歐洲決定在美中科技較量中站在美國一邊，新冷戰的威脅就會十分現實。經濟學教授姚洋寄希望於各國的企業界，因為沒有任何一家企業願意面對兩個對立的世界。德國墨卡托中國研究中心的胡謐空則補充說，不管怎樣，美國與中國之間的脫鉤進程已經開始，至少在北京與華盛頓之間，意識形態方面可謂是零共識。

在討論會的末尾，幾位嘉賓還簡短地談及了香港議題。姚洋認為，香港民主進程陷入僵局與停滯，關鍵點在於民主的前提是相互尊重，而當前香港各方則恰恰缺乏這一前提。胡謐空則認為，盡管抗議者和執政者雙方都有過失、有暴力行為，但是主要責任應在北京。納利卡則總結說，香港矛盾短期內難以化解，它必將成為中國與西方關系的壓力測試。

在習近平訪問希臘之際，比雷埃夫斯港作為中希兩國共建「一帶一路 」的重要指標，打造成地中海第一大港，也是中共貨物進入歐洲的橋頭堡。（新華社） 分享 facebook

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