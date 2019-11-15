金磚國家現況如何？諾貝爾獎主預測：金磚國家將取代美歐

2019-11-15 21:16 德國之聲 德國之聲



上海灘豪宅遍地開花 新華社 分享 facebook 中國國務委員兼外交部長王毅新近有言：金磚五國（巴西、俄羅斯，印度、中國、南非）之間的合作樹立了新型國際關系的典範。

金磚國家領導人會議本周在巴西舉行。會議主題是「經濟增長打造創新未來」，聚焦於強化科技和創新領域的合作、推進數字經濟合作、擴大在打擊跨國界刑事犯罪、洗錢和毒品交易方面的合作。

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王毅外長表示，金磚國家已成為國際亂局中的穩定器、新型國際關系的典範。他稱，「金磚國家要繼續倡導多邊主義，帶頭維護以聯合國為核心的國際體系，維護《聯合國憲章》的宗旨和原則。」

寄予厚望

金磚集團最初取名（BRIC），為巴西、俄羅斯、印度和中國這4個新興發展國家（當時還不包括南非）名字首個字母之組合，為高盛分析家奧奈爾（Jim ONeill）2001年所取。他相信，21世紀時，這4國將與美國並駕齊驅，成為全球前5大經濟體。之後不久，諾貝爾獎得主斯賓塞（Michael Spence）預測，金磚國家將取代美國和歐洲，成為世界經濟最大引擎。他預期，10年內，金磚國家在全球 GDP中的佔比將達50%。

鑑於在國際金融和開發機構中不佔居領導人職務，2014年，金磚國家組建起新開發銀行，用於發展中世界基礎設施的融資。該機構有意挑戰由美歐主導的國際貨幣基金組織及世界銀行，旨在打破西方人在國際金融和開發事務上的主導地位。該行擁有初始資本1000億美元（910億歐元），面向所有聯合國成員國。

問世4年後，該行借貸102億美元，成為全球最大的多邊開發銀行之一。從那以來，該行共為21個項目提供了貸款，總額超50億美元。同時，該行設立了應急儲備安排機制（Contingency Reserve Arrangement），供成員國急需之用。

各不相同

然而，今年十月下旬，國際評級公司標准普爾在一份電子信中表示，金磚集團目前並無太多影響力。標准普爾指出，鑑於其經濟長期發展上的不平衡，金磚國家重要性減少：過去20年來，中印兩國的經濟表現和巴西、俄羅斯、南非的糟糕結果形成鮮明對照，從2000年以來，其在全球產出中的佔比萎縮。世紀交替以來，評級公司將中印兩國的主權信用級別定位於展望積極；俄羅斯和南非則自2005年起、巴西從2010年起年起未能得到這一評定。

奧奈爾新近寫道，這5國長期經濟發展上的不一致弱化了將金磚國家視為對等經濟集團的分析價值。他稱，自2011年以來，鑑於與至2050年的預期發展目標相比，巴西和俄羅斯的經濟發展

雙雙明顯低於預值，他有時會自開玩笑說，或許該改稱金磚（BRICS）為IC（印中）啦。

與其主權信用級別一樣，這5國的經濟模式和政策也大相徑庭。根據標准普爾的評級，中國目前為A+;，升了4級；其余國家曾從未有過這麼高的級別：俄羅斯和印度要低5級；南非和巴西則分別要低7級和8級。

事實和數字

南非最後加入該集團，並是該集團中的最小成員國，--人口5000萬，對比俄羅斯的1.43億、印度的12億、中國的13.4億和巴西的2.1億。

金磚國家人口佔全球人口總數的42%、GDP的23%、疆域的30%、貿易的18%。盡管中國增長速度大幅放緩，金磚國家經濟之總合大於歐元區，並將很快與美國並駕齊驅。過去數十年裡，金磚國家GDP總和增長179%，貿易總和增長94%。2008年至2017年，全球經濟年均增長1%，金磚國家年均增長率則為8%。

目標何在？

南非大學資深研究員奈杜（Sanusha Naidu）今年曾提到過：「一個關鍵問題是：在國際秩序游戲中尋求領導地位和方向的金磚國家在強調其角色的過程中將如何及跨出多大步伐。」

據金磚研究集團（BRICS Research Group）提供的數據，金磚國家首次峰會2009年在俄羅斯的葉卡捷琳娜舉行，會議發表了一份簡短宣言，內含15項承諾。該研究集團分析家指出，承諾的實現率之高令人驚訝。據《經濟學家》周刊報道，根據該刊計算的結果，平均實現率為77%，其中，中國最守信用；南非的實現率最低。

金磚國家保持了某種中等力量的主權信用水平，但在2019年，隨著巴西總統博爾索納羅新的右傾議程成為人們的關注焦點，局面似乎顯得模糊了。今年4月，巴西財長格德斯（Paulo Guedes）被選舉為新開發銀行理事會主席。

然而， 還有一點，人們也得注意到：5國領導人中有3人領導的是威權國家，其中一些人致力於成為美國在全球主導地位的另一種選項：習近平、普京、博爾索納羅、莫迪。

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