英國首有政務官警告 可立法制裁侵害人權港府官員
2019-11-15 18:21
聯合報 編譯周辰陽
／即時報導
英國《衛報》13日報導，針對香港特區政府鎮壓街頭抗議活動，英國外交部首度有政務官威脅使用新制裁法，對付侵害人權的人士。
報導指香港抗議者日前在社群媒體發現一封由外交部亞太政務次長、下院議員惠勒（Heather Wheeler MP）署名，闡明英國政府應對香港危機的信件，指英國脫離歐盟時，政府將制定人權法案，對侵犯或傷害人權的人士實施制裁。
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相關立法據指仍在醞釀之中，並遭批評受到不當延遲，惠勒信件是第一次有政務官建議該法可適用於香港。因此，除呼籲港府與民眾保持克制的聲明外，這封信件代表英國政府可採取實際行動的最強烈信號。
英國國會香港跨黨派國會小組幕僚懷豪斯（Chris Whitehouse）表示，香港特首林鄭月娥和港警高層都是該潛在法案的明顯目標。他說，發生在香港街頭的事情不是執法不當，當警察騎乘警用重機衝入年輕示威群眾之中，就是蓄意殺人或造成重傷，還反覆毆打示威者長達4分鐘，都是秉持上意的行為，英方有的是方法指認出這些港警高層。
英國下議院已經解散、各黨正緊鑼密鼓準備大選，政府各部門則進入看守狀態，不會發布新的、或是有爭議的政策。外交部此前仍袒護林鄭月娥，主要是擔心中方指派的下任特首會更強力鎮壓。同時，內閣大臣也希望局勢可在24日的香港區議會選舉之前平息下來。
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