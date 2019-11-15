世足資格賽衰遇示威 南韓又踢一場「無觀眾比賽」
2019-11-15 17:07
聯合報 編譯周辰陽
／即時報導
南韓男足14日遠征黎巴嫩貝魯特，與地主隊進行世界杯足球賽亞洲區資格賽第5輪H組賽事。由於黎巴嫩反政府示威仍未退場，主辦單位決定實施「無觀眾比賽」以保障球員安全，卻也讓南韓代表隊運氣衰到二度碰上「無觀眾比賽」，為之啞然的球員更當場驚呼「又來了？」
南韓男足前次遇到「無觀眾比賽」是10月15日作客平壤出戰北韓，因南北韓近期互動不佳、關係冷淡，這一場朝鮮半島兄弟鬩牆之戰不只沒有影音即時轉播，北韓還拒發南韓記者團和加油團簽證，播報席和觀眾席更全部空空如也，只有數十名足協工作人員在場，最後雙方以0比0平手收場。
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此次南韓代表隊作客黎巴嫩，則是碰上民眾抗議政府經濟對策不當的激烈示威，導致主辦單位賽前宣布實施「無觀眾比賽」，讓南韓代表隊成為連續兩場比賽都被迫進行「無觀眾比賽」的特例。
對此，南韓媒體《newsis》即以「又沒有觀眾？再次經歷相同事件，選手們也無言」為題發出報導，指「無觀眾比賽」本來是一生一次的經驗，南韓代表隊卻接連碰上兩次，聽見此一消息的選手們難掩驚愕，據指甚至當場脫口而出「什麼？又來了？」
消息人士表示，「4萬9500席的體育場空空如也，安靜到場上選手的對話，和場下教練團討論戰術指示的聲音都迴盪在場內」，也指南韓代表隊連續捲入「無觀眾比賽」的異常情況，多少也影響到他們的士氣，導致這場比賽也踢出0比0平手的痛苦結果。
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