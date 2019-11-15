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金磚國家聯合聲明：譴責保護主義、避談委內瑞拉

2019-11-15 16:06德國之聲 德國之聲

產油國委內瑞拉今年6月鬧油荒。 美聯社
產油國委內瑞拉今年6月鬧油荒。 美聯社
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委內瑞拉被認為是拉丁美洲最重要的一個安全議題。委內瑞拉經濟低迷、政治動蕩，因為人道危機，大約400萬難民湧入巴西和其他鄰國。然而，峰會上通過的金磚國家最後聯合聲明中，並沒有提到委內瑞拉。

金磚峰會的閉幕儀式上，放眼望去，這些國家在委內瑞拉的問題上，都抱持完全不一樣的立場： 俄羅斯和中國支持委內瑞拉左翼總統馬杜羅。莫迪總理領導下的印度政府也支持馬杜羅。但是東道主巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）卻承認委內瑞拉反對派領導人瓜伊多的總統身份。

聯合聲明發表後，外交部金磚國家事務特使王小龍表示，委內瑞拉問題不在議程之上，並不是這場峰會的重要議題。

在峰會前，巴西曾考慮提高委內瑞拉問題的重要性。一名巴西外交官透露，因為各方「意識形態相異」，最終放棄了這個想法。

巴西，俄羅斯、印度、中國和南非幾個金磚國家在聯合聲明中重申了支持多邊主義和自由貿易的立場，他們也對貿易保護主義提出批評。

金磚國家強調規則的、透明、非歧視、開放、自由和包容的國際貿易非常重要。聲明還指出「我們繼續致力於維護和加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。單邊和保護主義措施與世貿組織的精神和規則相沖突，所有世貿組織成員避免采取這些措施極為重要。「

中美貿易戰的背景下，習近平在峰會上指出，保護主義、霸凌主義逆流而動，沖擊國際貿易和投資，加劇世界經濟下行壓力。根據中國官媒人民網，他表示應該以維護世界和平、促進共同發展為目標，以維護公平正義、推動互利共贏為宗旨，以國際法和公認的國際關系基本准則為基礎，倡導並踐行多邊主義。

會議期間，俄羅斯總統普京告訴記者目前沒有計劃與美國總統特朗普見面，不過他表示希望特朗普能夠明年5月9日出席在莫斯科舉行的勝利日閱兵儀式。

文木 / 羅法（路透社，美聯社，德新社）

本文章由德國之聲授權提供】

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