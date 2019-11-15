查理王子71歲生日 英國王室曬照祝賀

2019-11-15 15:19 世界日報 編譯中心╱綜合14日電



查理王子在印度孟買訪問時，切生日蛋糕慶祝自己的71歲生日。美聯社 分享 facebook

英國查理王子今天度過71歲生日，英國王室的臉書粉絲頁公布一張查理王子幼時被父親菲利普親王舉高高的黑白照片，祝福他生日快樂。

查理王子是英國女王伊莉莎白二世和菲利普親王的長子，出生於1948年11月14日晚間9時14分。臉書粉絲頁也公布查理王子的獨照、與妻子卡蜜拉合影，以及和威廉王子、哈利王子的父子三人照。

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查理王子目前在印度孟買訪問，在當地收到由他的慈善基金會所資助的女學生製作的生日蛋糕。

威廉王子和哈利王子的官方社群網路帳號也各自選了他們喜愛的父親照片上傳，都是歡樂的三代同堂。

威廉王子的官方推特上傳了一張查理王子握著路易王子小手的照片。哈利王子的官方Instagram則是上傳查理王子看著小孫子亞契的照片，文字裡還寫著「祝爺爺生日快樂」。

查理王子的弟弟安德魯王子也沒有錯過這批照片祝賀風潮，上傳了一張1960年所拍攝、哥哥查理王子抱著還是小嬰兒的他的黑白照片。