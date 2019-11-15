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女王點頭了 哈利梅根不跟王室過耶誕

2019-11-15 15:21世界日報 編譯中心╱綜合14日電

英國白金漢宮發言人證實，哈利王子一家人今年不會與女王伊莉莎白二世共度耶誕節，而是與梅根的媽媽多莉亞一起度假，地點並未公開。按照官方說法，女王全力支持哈利與梅根的決定，體諒他們需要遠離聚光燈。

根據每日郵報報導，王室大動作公開力挺哈利夫婦，證實了他們不會與女王共度耶誕節的消息，理解哈理與梅根需要好好享受私生活。王室的聲明提到，梅根自從2017嫁進英國王室後，已經兩年沒有和媽媽共度耶誕，今年她們母女終於可以團圓，享受耶誕長假。王室還強調，這個選擇不代表什麼，因為威廉王子也曾決定帶全家回妻子凱特的家鄉伯克郡和岳父母一起過耶誕，為梅根與女王不合的傳言再次滅火。

不過耐人尋味的是，有消息人士爆料，直到哈利王子親自打電話給女王之前，女王一直以為哈利夫婦會和往常一樣留在城堡內過耶誕節。王室資深記者理查德表示，女王和菲利普親王都已經高齡90幾歲，子孫們有責任讓他們過簡單輕鬆的日子，和家人共度耶誕是很重要的事情，哈利與梅根的缺席，一定讓女王與親王十分沮喪。

理查德還說，哈利夫妻這麼做只會進一步坐實他們與王室疏遠的傳言，也讓大家認為哈利與哥哥威廉的感情變得越來越糟。

哈利王子與梅根。路透社
哈利王子與梅根。路透社
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女王王室耶誕節哈利王子

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