歐洲投資銀行宣布 2022年停止資助化石燃料計畫
2019-11-15 13:43
聯合報 編譯徐榆涵
／即時報導
歐盟的投資部門歐洲投資銀行（EIB）14日宣布，將在2022年停止資助化石燃料計畫，以協助對抗氣候變遷。環保人士稱「這是一場重大的勝利」。
法新社報導，氣候組織長期譴責這個世界最大的多邊貸款機構資助天然氣計畫，指這項政策恐威脅歐盟達成巴黎氣候目標的承諾。
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歐洲投資銀行行長霍耶爾（Werner Hoyer）發表聲明說，「我們將停止為化石燃料計畫提供資金，並將展開超越任何地方的任何公營金融機構的氣候投資策略」。
歐洲投資銀行表示，新能源計畫還包括未來10年內投入一兆歐元，用於氣候行動和永續環境投資。歐盟委員會新任主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）先前呼籲，歐洲投資銀行應轉變成氣候保護銀行。
法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示，這是一項深具里程碑意義的決定，確認歐盟擁有「符合其氣候目標的財務手段」。
對此消息，許多環保團體無不歡欣鼓舞。歐洲「地球之友」零化石燃料宣傳主管羅奇（Colin Roche）說，「今天的決定是氣候變遷運動的重大勝利」。
羅奇表示，「全球最大的公營銀行終於屈服於公眾壓力，並意識到必須停止資助所有化石燃料計畫。現在，所有其他的公營和私營銀行必須跟隨他們的腳步」。
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