同婚合法化能救命！丹麥、瑞典同志伴侶自殺率大減46%

2019-11-15 10:32 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



最新研究顯示，在丹麥和瑞典，自從同性婚姻合法化之後，同志伴侶的自殺率顯著下滑，雖然同志還是比較容易想不開，不論婚姻狀態為何。

衛報報導，丹麥預防自殺研究所（Danish Research Institute for Suicide Prevention）和斯德哥爾摩大學研究學者合力進行的研究，比較1989年至2002年間以及2003年至2016年間，處於同性和異性伴侶同居關係民眾的自殺機率。

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丹麥1989年成為全球第一個承認同志民事結合的國家，隔鄰的瑞典六年後跟進；全球如今有28個國家允許同性婚姻，瑞典於2009年合法化，丹麥則是2012年。

研究人員發現在上述兩段期間，丹麥、瑞典同志伴侶的自殺率大幅減少達46%，相較之下，異性伴侶的自殺率下滑28%。

這份追蹤2萬8000名同性伴侶平均長達11年的研究做成結論：「雖然丹麥和瑞典近幾十年來的一般人自殺率也降低，同性婚姻人士的自殺率減幅更大，以前都沒人注意到。」

這份研究的領銜作者厄蘭森（Annette Erlangsen）說，同性婚姻以及其他同志權益的立法，可能減輕社會汙名化給同志帶來的負面感受。她告訴湯森路透基金會，「結婚有助阻止自殺」。

但她指出，發布在《流行病學與社區健康期刊》（Journal of Epidemiology and Community Health）的這份研究仍顯示，同婚人士或同性伴侶的自殺人數是異性婚姻者的兩倍多。

她對丹麥《消息報》說：「當然，看到自殺率幾乎減半是很棒的事。但這個比率仍處於令人擔心的高檔，尤其是想到沒結婚的人自殺率可能更高。」

根據2018年一份比較10個國家35份研究的報告，年輕同志的自殺率至少是同齡異性戀者的三倍，儘管平權立法已減低此一風險。