9歲神童取得學士學位！人生計畫是研發人造器官

2019-11-15 10:03 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



比利時籍西蒙斯（Laurent Simons）就讀埃因霍溫理工大學（Eindhoven University of Technology）電機系，他預計下個月取得學士學位，之後攻讀電機博士學位並同時習醫。不過，他今年只有9歲。

CNN報導，西蒙斯的祖父母說他天賦異稟的時候，西蒙斯父母覺得誇大了，不過老師很快就發現西蒙斯很特別。為了解西蒙斯的天賦，老師不斷給他做測驗。老師表示，西蒙斯就像一塊海綿一樣。

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西蒙斯來自醫生世家，但父母親都不清楚為什麼西蒙斯能夠學習如此快速。母親莉迪亞開玩笑地說，「我懷他的時候吃了很多魚」。

埃因霍溫理工大學允許西蒙斯提早完成課程。系主任霍爾瑟夫（Sjoerd Hulshof）表示，「根據有特別需求的學生，我們可以安排調整課程進度，就像我們幫助參與運動活動的學生一樣調整課程」。

霍爾瑟夫表示，西蒙斯很非凡，是該系有史以來學習最快速的學生，他不只智商過人，同時也是極具同情心的男孩。

西蒙斯向CNN表示，他最喜歡的科目是電子機械，他也想要上一些醫學院的課程。許多全球知名大學已邀請西蒙斯到該校就讀，不過西蒙斯家人沒有透露他要去哪所學校攻讀博士學位。

父親亞歷山大表示，「對西蒙斯來說，吸收資訊不是問題，我認為重點是研究及如何運用知識且發現新東西」。他還說，「我們不想要他過的太嚴肅，他喜歡做什麼就做。我們必須在他的天才及孩童身分之間找到平衡點」。

西蒙斯表示，他喜歡跟他的狗「山米」玩，也像其他年輕人一樣愛玩手機。不過，和其他9歲小孩不一樣的是，西蒙斯已經想好未來要做什麼了：研發人造器官。