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澳洲原住民遭警察槍殺 上千民眾上街頭抗議

2019-11-14 21:54台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

澳洲北領地的小鎮延杜穆，一位瓦爾皮瑞族的青年遭警察槍擊，激起上千民眾上街頭抗議。...
澳洲北領地的小鎮延杜穆，一位瓦爾皮瑞族的青年遭警察槍擊，激起上千民眾上街頭抗議。(Photo by 影片截圖)
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澳洲一位原住民警察射殺，激起上千民眾13日上街頭抗議！主要是因9日在澳洲北領地的小鎮延杜穆，有一位瓦爾皮瑞族的青年遭警察槍擊，因位置偏遠，來不及等到救護車即不治身亡，肇事的警察卻得以交保。NGO北澳洲原住民司法局表示，要是種族歧視的問題不被承認，類似的事件還是會發生。

民眾尋求真相

根據《英國廣播公司》報導，由於違反緩刑的規定，瓦爾皮瑞族的19歲青年沃克9日在家被捕時中槍，因位置偏遠，未等救護車來臨即不治身亡。28歲的刑警羅爾夫13日被捕時宣稱他是無罪的，並被法院裁定准許交保。這是澳洲兩個月以來第2起原住民遭警察射殺的案件。

《衛報》指出，超過一千人13日在北領地的第二大城愛麗斯泉遊行，要求政府進行獨立且完整的調查。瓦爾皮瑞族的耆老尼爾森對群眾說：「上周的慘案對我們來說有如晴天霹靂，我們只想知道真相，儘管如此這個遊行會是和平的。」

議員批政策

延杜穆的地方議員麥康奈爾批評，這起事件是糟糕政府的糟糕政策所致，偏遠地區的警察和診所的素質愈來愈差，根本無法滿足當地基本需求。NGO北澳洲原住民司法局的首席執行長柯林斯直言，要是種族歧視的問題不被承認，類似的事件還是會發生。

北領地的首席部長岡納和警察局長呼籲群眾冷靜，岡納表示，他會確保北領地的人民能夠盡早走出傷痛，回到日常生活。

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警察澳洲原住民

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