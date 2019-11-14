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駐韓美軍有必要嗎？ 華府放大絕逼韓多分攤軍費

2019-11-14 19:58聯合報 編譯張佑生╱即時報導

韓國國際廣播電台報導，由韓美聯合參謀長主辦的第44次韓美軍事委員會會議（MCM）14日在首爾舉行。韓國聯合參謀本部議長朴漢基和美軍參謀首長聯席會議主席馬克·米利當天上午在聯合參謀本部練兵場出席歡迎儀式後立即開始舉行會議。

美國方面，印度太平洋司令部司令菲爾·戴維森、韓美聯合司令部司令艾布拉姆斯等17名官員也出席會議。當天雙方所討論的內容將向第51次韓美年度安保會議（SCM）報告，安保會議將於15日在韓國國防部舉行。

「東亞日報」披露，訪韓前先訪問日本的米利11日在飛往東京的飛機上對記者說：「看到駐紮在韓國和日本的美軍，人們會問，他們為什麽要待在那裡？花了多少錢？為什麽那麽有錢的富裕國家不能自行防禦？」米利還表示：「這是一般典型美國人的提問」，「我們有義務適當說明，美軍是如何穩定東北亞的力量、防止武力衝突的。」

分析認為，米利的意思是，只有韓國把防衛費增加到每年48億美元的水平，才能說服對駐韓美軍駐紮必要性抱有懷疑的美國人，如果拒絕，也可以考慮裁減駐韓美軍。

韓國聯合參謀本部議長朴漢基（右）和美軍參謀首長聯席會議主席馬克·米利（左）14日...
韓國聯合參謀本部議長朴漢基（右）和美軍參謀首長聯席會議主席馬克·米利（左）14日上午在韓國聯合參謀本部練兵場出席歡迎儀式。美聯社
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