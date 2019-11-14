駐韓美軍有必要嗎？ 華府放大絕逼韓多分攤軍費
2019-11-14 19:58
聯合報 編譯張佑生
╱即時報導
韓國國際廣播電台報導，由韓美聯合參謀長主辦的第44次韓美軍事委員會會議（MCM）14日在首爾舉行。韓國聯合參謀本部議長朴漢基和美軍參謀首長聯席會議主席馬克·米利當天上午在聯合參謀本部練兵場出席歡迎儀式後立即開始舉行會議。
美國方面，印度太平洋司令部司令菲爾·戴維森、韓美聯合司令部司令艾布拉姆斯等17名官員也出席會議。當天雙方所討論的內容將向第51次韓美年度安保會議（SCM）報告，安保會議將於15日在韓國國防部舉行。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
「東亞日報」披露，訪韓前先訪問日本的米利11日在飛往東京的飛機上對記者說：「看到駐紮在韓國和日本的美軍，人們會問，他們為什麽要待在那裡？花了多少錢？為什麽那麽有錢的富裕國家不能自行防禦？」米利還表示：「這是一般典型美國人的提問」，「我們有義務適當說明，美軍是如何穩定東北亞的力量、防止武力衝突的。」
分析認為，米利的意思是，只有韓國把防衛費增加到每年48億美元的水平，才能說服對駐韓美軍駐紮必要性抱有懷疑的美國人，如果拒絕，也可以考慮裁減駐韓美軍。
留言