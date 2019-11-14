加薩駁火暫停 傳埃及促以巴停火
2019-11-14 18:10台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導
加薩走廊經過以色列與巴勒斯坦聖戰組織連2天的轟炸駁火，14日下午傳出停火消息。以色列12日先暗殺伊斯蘭聖戰組織（PIJ）的最高指揮官阿塔後，遭到PIJ的大規模火箭砲反擊，但傷亡卻明顯慘於以國。如此生靈塗炭也引來國際譴責，埃及14日促成雙方停火協議，據信是PIJ先服軟，而以色列僅表示，只要以國人沒被攻擊，就會停火。
加薩地區生靈塗炭
《以色列國土報》報導，從12日巴勒斯坦的伊斯蘭聖戰組織最高指揮官阿塔被暗殺後，PIJ對於以色列的報復就沒停過，他們採用大範圍（無差別）火箭砲轟炸，先不論成效甚微，還導致無辜平民遇難。
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以國總理內塔雅胡就暗示，國際人道主義法的基本原則就是區分「戰鬥人員與否」，若刻意針對平民，就屬於戰爭罪。而美國副總統彭斯也譴責聖戰組織，他認為聖戰組織和哈瑪斯把暴力放在優先，這讓美國不得不重申支持以色列的立場。
儘管PIJ的大規模攻擊讓以色列關閉南部與中部的多數學校，加薩地區的學校、工廠也預期在這2天內停開，但PIJ的戰鬥人員傷亡數卻比以色列還多，再加上加薩地區遭到經濟封鎖，讓PIJ逐漸扛不住，13日晚間領導人納哈拉就出面要求停火，盼以色列能停止針對性（對PIJ）的攻擊，並逐漸開放對加薩地區長達12年的封鎖。
埃及調停有功
根據《德國之聲》報導，在一方釋出停火意願後，國際間聲浪也盼望停火，而埃及就是促成停火協議的最大功臣。該國14日聲稱，整個巴勒斯坦的聖戰組織派系都表示願意停火。
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