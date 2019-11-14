菲國強人杜特蒂病倒？ 發言人：太累了
2019-11-14 18:08台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導
菲律賓強人總統杜特蒂真的病了嗎？自從上台以來，杜特蒂打犯罪的強悍作風贏得「懲罰者」稱號，但同時他的健康傳言也從沒停過。隨著發言人14日宣布杜特蒂將休假3日，「強人健康亮紅燈」說法又甚囂塵上，不過，當地權威媒體很快澄清，杜特蒂只是過勞，而且也不是休假、而是在家工作，盼能終止謠言。
澄清只是在家工作
根據《英國廣播公司》報導，菲國強人總統杜特蒂一直都有健康傳言的疑慮，而本週發言人帕萊諾一宣布總統要休息3天，馬上引起眾家媒體好奇：杜特蒂是否健康惡化。不過，帕萊諾14日很快回應說，杜特蒂只是在家工作、而非真的休假，原因是他過度勞累，每次他一進總統府，就會有很多政要需要與他會談，這次不面3天就是要減少這類負擔。
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而當地權威媒體《馬尼拉佈告欄》也旋即報導，原訂杜特蒂這幾天要與北哥打巴托的農民會面，並探視被襲擊的士兵，這些行程也將推遲，帕萊諾甚至補充，他原本建議總統推遲行程後好好休息，但杜特蒂堅持在達沃市的家中關注農民議題與政府公文，言下之意是證明總統狀態甚佳，想破除不健康的傳言。
謠言難除
但其實對杜特蒂健康的猜測並非空穴來風，近期出現太多「杜特蒂健康疑慮」的新聞，包含去年開始的內窺鏡檢查，發現疑似癌症腫瘤，最終證實是良性腫瘤；10月初杜特蒂訪問俄羅斯時，他告訴一群菲律賓僑民自己患有重症肌無力，導致眼皮下垂，數週後又發生摔車等意外，雖然官方與當地媒體都站出來說話，傳言看來仍難破除。
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