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金磚五國高峰會 雖有分歧但合作緊密

2019-11-14 16:05台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

金磚五國於13至14日舉行高峰會，多年來的經濟發展軌跡卻相差甚大，政治上也有不少...
金磚五國於13至14日舉行高峰會，多年來的經濟發展軌跡卻相差甚大，政治上也有不少分歧(圖為習近平和波索納洛)。(Photo by 影片截圖)
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雖然自2001年以來金磚五國經濟發展相差甚大，近期是否承認委內瑞拉馬杜羅政府也有爭議，然而據統計2009年高峰會以來，已有77%的承諾被遵守。13至14日在巴西舉行的高峰會，預計五國將強化科技和國際犯罪防範的合作。

預測失準

根據《德國之聲》報導，金磚五國（中、印、俄、巴西、南非）於13至14日在巴西首都巴西利亞舉行高峰會，主題為「創新未來的經濟成長」，聚焦在強化科學和科技的合作關係，包含數位經濟等，以及防範跨國犯罪，例如洗錢和走私。

2001年高盛銀行分析師歐尼爾曾預言金磚四國加上美國是21世紀最大的經濟體，10年後諾貝爾經濟學獎得主史賓賽甚至預測，加上南非的金磚五國將占去全球GDP的一半以上，取代歐美成為世界經濟的引擎。如今金磚五國僅占有23%的GDP、18%的貿易額，預測已失準。

發展軌跡大不同

金磚五國近年來的經濟發展軌跡大不同。中國和印度表現亮眼，超越信用評等公司標普的預測，中國甚至獲得A+的長期主權信用評級。巴西、俄羅斯和南非苦苦掙扎，自2000年以來全球的GDP占比縮水，主權信評則是在B徘徊。標普指出，由於截然不同的經濟發展，將金磚五國視為一個經濟群體已沒有分析的價值。

金磚五國在政治方面也有分歧。《歐洲新聞台》指出，巴西和中國近來的關係緊張，因巴西總統波索納洛在競選時曾指控中國要「買下巴西」。巴西不承認委內瑞拉的馬杜羅政府，也與其他國家立場不同。一位外交官表示，委內瑞拉的議題會被討論，但在聯合宣言中不會被提及。

合作緊密

然而金磚五國目前的關係仍然緊密。《德國之聲》報導，2009年在俄羅斯召開的首次高峰會中，發佈了包含15項承諾的宣言，根據《經濟學人》的統計，至今已有77%的承諾被遵守，其中中國遵守的承諾最多。

為了跟西方主導的國際貨幣基金和世界銀行分庭抗禮，金磚五國於2014年成立新開發銀行，共有1千億美元的資金，目前已在21個投資計畫中提供超過5億美元的貸款。總裁卡馬特表示，未來將持續納入新興經濟體成為會員國。

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金磚五國巴西

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