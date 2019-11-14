金正恩不耐煩了威脅報復美韓軍演 美防長：可縮減規模
2019-11-14 14:47
聯合報 編譯馮克芸
／即時報導
路透報導，北韓國務委員會13日發出聲明說，如果美國與南韓按原訂計畫，下月舉行聯合空軍演習，北韓將報復。對此，美國國防部長艾思博13日在搭機前往南韓途中對記者說，美方可以縮減演習規模，以利美國與北韓的外交工作。
北韓國務委員會是北韓領導人金正恩主導的最高統治單位，過去鮮少發布聲明，但他們在上述聲明中說，報復那些威脅到北韓主權及安全的行動，是一種「自衛權」。
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美方其實在上周就曾說，比起之前幾次演習，下個月與南韓舉行的聯合空軍演習規模將縮減。但北韓仍祭出威脅聲明。
法新社指出，美國國防部長艾思博13日在搭機前往南韓，準備14日與南韓國防部長會晤，他在機上受訪時說，美方縮減軍演規模不應被視為「讓步」，而是「維持外交大門開敞的辦法」。艾思博還說：「我這全為了外交優先。」
北韓一向反對美國與南韓舉行聯合軍演，說這種軍演是為入侵北韓做準備，且北韓自稱已針對其核武計畫做了調整，但美方卻無互惠措施，使北韓有「被人背叛的感受」。北韓已設定今年底為限期，希望美方就此僵局提出新提議。
網路媒體石英上周報導，北韓今年4月曾說，在去核談判上，他們在今年底之前，給予美國「更多的彈性」；北韓國務委員會委員金英哲不久前也說，忽略這個時限「是錯誤的」。但美國國務院亞太助卿史迪威（David R. Stilwell）最近在東京的一場活動中說，「我不記得有設這個時限」，還稱北韓經常「虛張聲勢嚇唬人」、「不應設定人為期限」。
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