金正恩不耐煩了威脅報復美韓軍演 美防長：可縮減規模

2019-11-14 14:47 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



路透報導，北韓國務委員會13日發出聲明說，如果美國與南韓按原訂計畫，下月舉行聯合空軍演習，北韓將報復。對此，美國國防部長艾思博13日在搭機前往南韓途中對記者說，美方可以縮減演習規模，以利美國與北韓的外交工作。

北韓國務委員會是北韓領導人金正恩主導的最高統治單位，過去鮮少發布聲明，但他們在上述聲明中說，報復那些威脅到北韓主權及安全的行動，是一種「自衛權」。

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美方其實在上周就曾說，比起之前幾次演習，下個月與南韓舉行的聯合空軍演習規模將縮減。但北韓仍祭出威脅聲明。

法新社指出，美國國防部長艾思博13日在搭機前往南韓，準備14日與南韓國防部長會晤，他在機上受訪時說，美方縮減軍演規模不應被視為「讓步」，而是「維持外交大門開敞的辦法」。艾思博還說：「我這全為了外交優先。」

北韓一向反對美國與南韓舉行聯合軍演，說這種軍演是為入侵北韓做準備，且北韓自稱已針對其核武計畫做了調整，但美方卻無互惠措施，使北韓有「被人背叛的感受」。北韓已設定今年底為限期，希望美方就此僵局提出新提議。