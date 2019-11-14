求償每人520萬元 韓慰安婦對日索賠首開庭
2019-11-14 15:25世界日報 編譯中心╱綜合13日電
南韓數名前慰安婦今天前往首爾中央地方法院，要求日本政府給予賠償。這起訴訟可能令日韓兩國緊張關係升溫。
中央社引述法新社報導，前慰安婦和遺屬等20名原告大約三年前提起訴訟，要求日本政府賠償每人2億韓元（約520萬新台幣），南韓法院今天舉行首次庭審。
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東京政府則缺席今天的訴訟程序，主張國際法有規定國家不受他國司法管轄的「主權豁免」原則。
前慰安婦李容洙在法院開始審理前表示：「日本若問心無愧，就沒理由不出席。日本應該參與訴訟程序。」日本方面則堅稱，所有賠償問題都已透過1965年兩國關係正常化的「日韓基本條約」和2015年的「韓日慰安婦問題協議」解決。
兩國於2015年同意，日方以道歉和挹注10億日圓（約2.8億新台幣）給南韓的慰安婦救助基金，「永久」解決數十年來的慰安婦爭議。
然而日本依據2015年協議道歉的對象似乎過於模糊，引發一些尋求日本明確道歉的前慰安婦不滿，部分人士因此提出這起民事訴訟。
律師柳光玉說：「1965年條約及2015年協議，並未剝奪每一位受害人個別索賠的權利。」
許多南韓民眾至今仍對日本在1910年至1945年殖民朝鮮半島憤恨不平。南韓法院最近也做出一系列判決，要求日本企業賠償二戰時期被日企強徵的南韓勞工。
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