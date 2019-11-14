新亞述帝國 亡於氣候變遷？

2019-11-14 14:32 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 胡夢瑋 ／綜合報導



新亞述帝國滅亡前掌控近東地區將近300年，近期一份研究報告提出大膽理論，氣候變遷是造成該帝國滅亡的原因。

英國衛報報導，新亞述帝國大約在西元前912年誕生，並且從地中海地區向下擴張版圖至埃及甚至觸及波斯灣地區。不過，大約在西元前630年國王亞述巴尼拔（Ashurbanipal ）過世之後，新亞述帝國便開始瓦解。帝國主要城市尼尼微（Nineveh）在西元前612年淪陷，西元前七世紀左右，新亞述帝國滅亡。

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科學家指出，新亞述帝國沒落時間與氣候變遷（由濕轉乾）吻合，這個帝國依賴農作物生存。

研究學家表示，「將近兩個世紀的高雨量及高農業產量造就高度都市化及帝國擴張，不過在西元前七世紀左右，氣候轉變成極度乾旱，帝國好景不再」。

內戰、過度擴張、軍事挫敗雖然在帝國衰亡中扮演角色，不過，根本因素可能是農作物歉收，導致經濟崩潰，助長政治動盪和衝突。

未參與本研究的劍橋大學亞述學專家教授波斯蓋特（Nicholas Postgate）表示，氣候變遷造成帝國滅亡是合理的推論。

為了調查氣候造成的影響，科學家分析從伊拉克北邊Kuna Ba洞穴採取的兩根石筍，觀察兩種不同類型同位素的比率，由此可得知當時降雨量。研究團隊將結果與鈾釷測年法進行比對，發現西元前925年至西元前550年期間，有兩段較特別的氣候階段。

第一階段（約西元前925年至725年），是較濕潤的氣候狀態，當中西元前850年至西元前740年是4000年循環中最潮濕的一段時期，也正好是新亞述帝國擴張版圖時期。第二階段（西元前675至550年）正經歷大乾旱，也正好是新亞述帝國瓦解的時期。

這篇刊登在「科學進展」期刊的研究報告結論，氣候變遷造成大乾旱，可能導致社會毀滅性衝擊。