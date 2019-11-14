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瘟疫血池：南韓的非洲豬瘟防疫 為何「血流成河」？

李佳芬論文遭質疑「自己研究自己」 指導教授上火線回應了

影／威尼斯水淹187公分 男子在聖馬可廣場游泳

2019-11-14 11:14聯合報 編譯周辰陽／即時報導

義大利威尼斯12日晚間遭遇暴雨，又剛好撞上當地異常潮汐「Acqua Alta」，引發超過半世紀以來的最大洪水，最高水位達1.87公尺，創下1923年有紀錄以來的第二高。

外媒報導，聖馬可廣場水位超過1公尺，有人直擊一名男子苦中作樂、把廣場當泳池就地游起泳。威尼斯宗主教莫拉利亞（Francesco Moraglia）蒙席就說，從沒見過如此慘烈洪災，當時聖馬可廣場的大水帶來的波浪，讓他不禁有著置身海灘的錯覺。

聖馬可大教堂遭逢建成1200多年來的第六度淹水，地窖也無法倖免。威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）表示，教堂已受到「嚴重破壞」，也擔心梁柱的建築結構有受損可能。

據報目前已有2人死亡，多處景點都淹水，三輛水上巴士沉沒、數艘船舶擱淺，商鋪同樣受到影響，觀光客持續進行克難之旅外，民眾則被迫涉水通過街道。從現場畫面可見，餐廳和咖啡廳的桌椅在漂流，商店員工忙著搬運貨物，以避免進一步的損失。一位商店店長告訴媒體，「城市已經淪陷（於洪災）了」。

一位手工珠寶攤主甚至直言「末日降臨」，指過去55年都未曾見過如此嚴重的洪災，大水毀掉他畢生的心血。

威尼斯13日停課，博物館閉館。市長布魯尼亞羅宣布威尼斯進入緊急狀態，指當前水位勢必會留下「永久的記號」。他認為，當前災情都是氣候變遷的直接影響，防範威尼斯淹水的計畫必須盡快完成。

義大利威尼斯12日晚間遭遇暴雨，又剛好撞上當地異常潮汐「Acqua Alta」，...
義大利威尼斯12日晚間遭遇暴雨，又剛好撞上當地異常潮汐「Acqua Alta」，引發超過半世紀以來的最大洪水，最高水位達1.87公尺，創下1923年有紀錄以來的第二高。聖馬可廣場水位超過1公尺，有人直擊一名男子苦中作樂、把廣場當泳池就地游起泳。路透
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義大利威尼斯12日晚間遭遇暴雨，又剛好撞上當地異常潮汐「Acqua Alta」，...
義大利威尼斯12日晚間遭遇暴雨，又剛好撞上當地異常潮汐「Acqua Alta」，引發超過半世紀以來的最大洪水。聖馬可大教堂遭逢建成1200多年來的第六度淹水，地窖也無法倖免。。路透
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尼斯淹水教堂

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