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日本醫院持續虧損 人事費用不停膨脹

2019-11-14 01:02經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

厚生勞動省13日發表日本醫院和診所的年度營運報告，包括國營和公營在內的一般醫院，2018年度平均利潤率為負2.7%，且人事費用膨脹的影響擴大。厚勞省已要求透過2020年度的醫療薪酬調整方案，提高醫師的人事費用，勢必讓這些醫療院所的經營更加吃力。

綜合每日新聞與日經新聞的報導，根據這份兩年進行一次的調查，日本病床數在20張以上的「醫院」，利潤率雖仍為負值，但比前年度改善0.3個百分點；病床數在19張以下的「診所」則仍有盈餘，其中健康診所、牙醫診所和藥局的利潤率各為12.9%、20.5%以及5.5%。

而在所有一般醫院中，國立醫院的利潤率為負2.3%，地方政府經營的公立醫院則虧損13.2%。由醫療社團或財團法人經營的醫院，利潤率達2.8%。國立醫院的平均虧損金額為1億7,391萬日圓，公立醫院為6億4,194萬日圓，醫療法人醫院的平均盈餘為5,290萬日圓。人事費用占了所有一般醫院支出的五成以上。

這份調查也顯示，診所所長平均年薪約2,807萬日圓，私人醫院的醫師一年平均可賺1,641萬日圓。

在工作環境多數嚴峻的日本醫界，人手不足問題十分嚴重。在檢討醫師的超長時工時的同時，醫界也不斷向政府要求確保人才所需的財務補助。然而財務省為了抑制社會福利支出的膨脹，卻希望醫療薪酬的調整能朝降低醫師人事費用的方向進行。

日本醫院2018年度的利潤率為虧損2.7%，其中人事費用占了所有支出的一半以上。...
日本醫院2018年度的利潤率為虧損2.7%，其中人事費用占了所有支出的一半以上。 美聯社
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