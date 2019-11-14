日本醫院持續虧損 人事費用不停膨脹

2019-11-14 01:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



厚生勞動省13日發表日本醫院和診所的年度營運報告，包括國營和公營在內的一般醫院，2018年度平均利潤率為負2.7%，且人事費用膨脹的影響擴大。厚勞省已要求透過2020年度的醫療薪酬調整方案，提高醫師的人事費用，勢必讓這些醫療院所的經營更加吃力。

綜合每日新聞與日經新聞的報導，根據這份兩年進行一次的調查，日本病床數在20張以上的「醫院」，利潤率雖仍為負值，但比前年度改善0.3個百分點；病床數在19張以下的「診所」則仍有盈餘，其中健康診所、牙醫診所和藥局的利潤率各為12.9%、20.5%以及5.5%。

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而在所有一般醫院中，國立醫院的利潤率為負2.3%，地方政府經營的公立醫院則虧損13.2%。由醫療社團或財團法人經營的醫院，利潤率達2.8%。國立醫院的平均虧損金額為1億7,391萬日圓，公立醫院為6億4,194萬日圓，醫療法人醫院的平均盈餘為5,290萬日圓。人事費用占了所有一般醫院支出的五成以上。

這份調查也顯示，診所所長平均年薪約2,807萬日圓，私人醫院的醫師一年平均可賺1,641萬日圓。