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「我不會退縮！」澳女義消帶孕打野火

2019-11-13 22:43聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

澳洲野火災情本月惡化，超過百萬公頃的農地和森林被燒毀，當局動員數千名消防員投入救災，義消也不落人後。一名女義消雖然懷有身孕，仍表示要繼續打火，不會停止。

23歲的凱特•羅賓森－威廉斯（Kat Robinson-Williams）住在新南威爾斯省的杭特谷，一家三代都是義消。她已懷孕14周，仍堅持參與打火任務。因為野火災情嚴重，許多親友勸她為肚裡胎兒著想，不要做這麼危險的事，但是她說：「我不會是第一個懷孕的消防員，也不會是最後一個。」

威廉斯在自己的Instagram上傳多張穿著消防服救火的照片，她強調有諮詢醫師意見，只要她有著裝保護自己，就可以參與打火工作。許多網友也稱讚她的勇氣與努力。

澳洲女義消羅賓森－威廉斯帶孕參與消滅野火工作。（取自BBC網頁）
澳洲女義消羅賓森－威廉斯帶孕參與消滅野火工作。（取自BBC網頁）
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澳洲野火災情慘重，當局接到許多民眾求助。（法新社）
澳洲野火災情慘重，當局接到許多民眾求助。（法新社）
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消防員火災懷孕

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