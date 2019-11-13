巴勒斯坦官方證實：加沙地帶戰火再起 4名武裝員被炸死

2019-11-13 22:13 德國之聲 德國之聲中文網



巴勒斯坦官方周三證實，以色列空軍在加沙地帶實施的最新空襲行動炸死了4名武裝人員。

加沙地帶武裝組織向以色列发射火箭彈作為報復。以色列軍方稱，加沙地帶武裝組織发射了約250枚火箭彈。

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過去兩天，已經有至少16人在空襲中死亡。幾乎所有人都是伊斯蘭聖戰組織的成員。

加沙有伊朗背景的聖戰組織表示，暗殺他們的指揮官的做法是「宣戰」行為。

到目前為止，哈馬斯沒有參與戰斗，以色列方面也把攻擊的目標限於伊斯蘭聖戰組織。

以色列總理內塔尼亞胡警告伊斯蘭聖戰組織，如果不停止发射火箭彈就會遭到更多的炮火打擊。他在召開內閣會議的時候說：「他們只有一個選項：停止襲擊或者遭到更多打擊。這就是他們的選項。」

德國之聲駐以色列通訊員克萊默（Tania Krämer）說，以色列南部和加沙地帶居民都擔心，沖突有可能會進一步升級。

她說：「學校都已經停課。沒有人知道會持續多久，或者是不是會引发戰爭爆发。目前的局勢很難預測，對雙方平民來說都是很艱難的時刻。」

以色列衛生醫療部門表示，46人在火箭彈襲擊中受傷送醫治療。

開羅政府方面表示，埃及作為加沙和以色列之間的協調員也再次出面協調。聯合國中東和平進程特別協調員姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）周三抵達開羅，將於埃及總統塞西舉行會晤。

伊斯蘭聖戰組織一名发言人對路透社表示，他們無意停止火箭彈襲擊。

這名不具名的发言人說：「恢復和平的嘗試和努力沒有獲得成功，伊斯蘭聖戰組織認為，現在是對猶太復國主義者們的暗殺政策做出回應的時候了。」

他說：「敵人會為他們的愚蠢付出代價的。我們會竭盡全力回擊他們的入侵。」

洪沙/李魚 （美聯社、德新社、法新社）

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