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安倍晉三賞櫻會遭爆用公費犒賞樁腳 明年停辦

2019-11-13 17:54聯合報 編譯張佑生╱即時報導

日本輿論最近出現批評日本首相安倍晉三舉行的賞櫻會邀請標準不透明的聲浪，有用公款招待自己人之嫌。日本官房長官菅義偉13日在記者會上表示，首相主辦的賞櫻會明年將停辦。

12日，由在野黨等組成的追責小組，對內閣府等進行質詢。出席會議的議員提出了邀請標準不透明等意見，要求政府提供受邀者名單，但內閣府表示由於數量龐大，再加上已使用完了，就沒有保存電子版和紙質版等相關資料。

議員們還詢問了各部門是否有大致邀請範圍等問題，答辯者也沒有作出具體回答。據悉，調查還將繼續下去。

按照傳統，日本首相在每年4月櫻花盛開之時會舉行賞櫻會，邀請各界代表前往東京新宿御苑賞花，經費從國家預算撥用。但今年安倍舉行的賞櫻會被批邀請了許多自己的支持者，有公器私用之嫌。　

日本首相安倍晉三夫婦（中左、中右）今年4月13日舉行賞櫻會。法新社
日本首相安倍晉三夫婦（中左、中右）今年4月13日舉行賞櫻會。法新社
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賞櫻內閣安倍晉三

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