亞塞拜然建輸油管 保國擺脫俄羅斯控制
2019-11-13 15:23台灣醒報 記者施凱文╱台北報導
保加利亞9成天然氣都由俄羅斯進口，而近期兩國緊張的外交關係，也讓保加利亞著手於建造新管路從他國進口能源，以降低被俄羅斯把持的風險。保加利亞總理鮑里索夫日前巡視新建的輸送管工程時表示：「一旦2020年管路完成，就能接收到來自卡達、埃及、賽普勒斯及亞塞拜然等國的能源。」
能源進口單一
根據《歐盟動態》報導，由於保加利亞缺乏自然能源，如煤礦、石油及天然氣等，必須從他國進口。新管建成後，預計將能從亞塞拜然每年進口10億立方公尺的天然氣，約占國內1/3的需求量。尤其近期保加利亞與俄羅斯近期因外交關係緊張的情況下，此舉能夠讓保加利亞避免能源被把持的風險。
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西歐各國樂見
據《德國之聲》報導，保加利亞絕佳的地理位置，也使其在巴爾幹半島扮演重要的能源轉運站角色，境內的輸送管是俄羅斯出口能源至西歐各國的主要管道。保加利亞不但要擺脫天然氣只從俄羅斯進口的風險，還朝轉型成能源貿易國邁進。
歐洲各國如法國、德國及希臘等，也樂見更多的能源來源，歐盟更以每年近百萬歐元支持。歐盟執委會副主席塞夫科維奇就曾表示：「我們樂見保加利亞從能源輸送國轉變成能源貿易國，這將有助於巴爾幹地區能源供輸的穩定。」
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