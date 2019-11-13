全球創新城市紐約稱王 台北排44進步16名
2019-11-13 15:30中央社 倫敦12日綜合外電報導
美國紐約今天榮登全球最創新的城市，去年冠軍日本東京落居亞軍，英國倫敦排第3，台北則進步16名，來到44名。
美國多座城市今年表現強勁，芝加哥、波士頓都擠進前十，但矽谷所在的舊金山灣區因「科技爭議事件、街友以及隱私問題」跌落6個名次，退步到第9名。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
每年公布這項500座城市排行的澳洲墨爾本諮詢公司2thinknow主管海爾（Christopher Hire）說：「今年我們驚訝的是美國在前段班的反彈。」
歐洲城市今年只有倫敦、法國巴黎和德國柏林擠進前20名，表現不如前幾年；非洲城市則表現不佳，在排行榜上敬陪末座。
這份排行觀察100多項指標，包括交通運輸、基礎建設、公民隱私、綠色建築、房地產價格、新創企業辦公空間與網路用戶等等。
留言