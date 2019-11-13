出逃總統抵墨西哥 玻利維亞國內大動亂

2019-11-13 14:00 世界日報 編譯 世界日報 編譯 田思怡 ／綜合12日電



玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）獲得墨西哥政治庇護，已搭機抵達墨國；然而，美聯社報導，莫拉萊斯下台後留下的政治亂局仍不知如何收場，支持和反對他的群眾還在街頭對峙衝突，玻國仍面臨數十年來最嚴重的動盪局勢。

莫拉萊斯的支持者和反對他的群眾，12日在首都拉巴斯街頭對峙。 （路透） 分享 facebook

莫拉萊斯12日搭乘墨西哥政府派出的專機抵達後，感謝墨西哥政府「拯救他的性命」，並再度指控他的對手發動政變，將他趕下台。

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莫拉萊斯走下飛機後告訴記者：「只要我活著，就會留在政壇。」墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）在機場迎接他。莫拉萊斯隨後被軍事直升機載走，墨西哥官員基於安全理由，未說明他將待在何處。

莫拉萊斯11日晚間推文說：「感激這些兄弟的接納，提供我們庇護以保護我們的生命安全。為了政治因素離開國家，我很心痛，但我會一直關心，我會很快回來，屆時會更強大、更有活力。」

反對派的參議院第二副議長珍妮阿內茲稱她將暫時主持參院，並盡快舉行選舉選出新總統。玻利維亞國會今天將任命臨時總統，但是莫拉萊斯的左翼社會主義運動黨（MAS）國會議員打算杯葛。

玻利維亞總統莫拉萊斯宣布辭職後，成千上萬力挺他的支持者向首都拉巴斯挺進，有的人手持棍棒，高喊「來打內戰，我們會贏」，反對派抗議者和警方在首都街頭設置拒馬，雙方在首都街頭發生衝突。

警方表示，支持莫拉萊斯的群眾從鄰近的埃爾阿爾托挺進拉巴斯，沿路破壞警局，部分群眾在總統府附近集結，還說如果當局不在24小時內恢復秩序，他們將無限期罷工。人數不及群眾的警察已向軍方求援。

玻利維亞武裝部隊總司令卡利曼表示，他已下令軍隊與警方聯手對抗「破壞團體」，軍方已出動保護首都周遭的水電和天然氣等設施。