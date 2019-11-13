親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

環保少女童貝兒巨大壁畫舊金山揭幕

2019-11-13 13:35聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

路透報導，一位畫家周二晚間在舊金山揭開瑞典青少年環保份子童貝兒（Greta Thunberg）的巨大壁畫，這幅居高臨下看著舊金山的壁畫提醒民眾氣候變遷帶來的危險。

18公尺長、9公尺寬的壁畫在童貝兒於推特上宣布她會在周三搭船離開美國數小時後揭幕，童貝兒將前往12月在馬德里舉行的聯合國氣候會議。

童貝兒拒絕搭乘飛機旅行，因為會排放大量溫室效應氣體。

筆名為Cobre的阿根廷街頭藝術家皮特瑟立（Andres Petreselli）表示，16歲的童貝兒畫像非常特別，因為他通常不碰政治、宗教或運動議題。

32歲的他坐在壁畫前的屋頂上說，「但是這次，我對於其政治意涵感到切身相關，我認為這個議題非常真實，如果硬要跟我的其他壁畫作品比較，這幅作品是我畫過政治意味最濃厚的作品」。

皮特瑟立曾在舊金山市場街畫下羅賓威廉斯畫像，該壁畫現已拆除。

童貝兒壁畫彩繪費用由舊金山非營利組織OneAtmosphere.org資助，執行董事史考特（Paul Scott）表示，他希望經過的人會被童貝兒的畫像「感動」。童貝兒激勵全球年輕人對氣候變遷採取行動。

童貝兒於8月28日搭船抵達紐約市後，最近三個月待在北美洲，9月在聯合國氣候高峰會上發表演說。

她周二在推特中表示，她將於當地周三早上從維吉尼亞州啟程，搭乘14.6公尺長的雙體船橫跨大西洋。船主讓她搭便船。

巨大的童貝兒壁畫於舊金山揭幕。歐新社
巨大的童貝兒壁畫於舊金山揭幕。歐新社
分享

舊金山壁畫氣候變遷

相關新聞

這批很純！近900公斤古柯鹼沖上法國海岸 有人開車3小時去撿

2019-11-13 12:03

原來有3名女婿牽線！川普與土總統麻吉且影響中東政策

2019-11-13 13:06

影／防堵非洲豬瘟作業出包 南韓驚現「血流成河」

2019-11-13 11:34

以色列空襲加薩 聖戰領袖埃阿塔亡

2019-11-13 14:01

出逃總統抵墨西哥 玻利維亞國內大動亂

2019-11-13 14:00

英關鍵大選倒數一個月 駭客攻擊兩大黨網站

2019-11-13 09:06

美軍艦12日行經台灣海峽 9月以來首見

2019-11-13 07:34

玻利維亞下台總統抵墨西哥 誓留政壇繼續奮鬥

2019-11-13 05:26

氣候變遷讓野火「變大」？ 澳總理拒答

2019-11-12 23:58

澳洲「災難級」野火 逼近雪梨

2019-11-12 23:54

紐時：莫拉萊斯走了就別回來 讓玻國療傷

2019-11-12 23:52

進發首都 莫拉萊斯支持者嗆：來打內戰

2019-11-12 23:47

前總統莫拉萊斯流亡墨西哥 玻國大動亂

2019-11-12 23:44

雪梨首遇十年來最嚴重野火威脅！專家憂進入夏季恐更糟

2019-11-12 23:22

國際原子能機構證實伊朗重啟鈾濃縮活動

2019-11-12 19:41

波蘭國慶遊行變調 極右高呼反猶太

2019-11-12 18:54

日本好市多發生搶案 男子結夥開車撞進大門搶走珠寶

2019-11-12 17:59

新南威爾斯大火蔓延 高溫乾燥釀禍

2019-11-12 17:36

影／報復以色列！加薩火箭攻擊高速公路 差點轟中車輛

2019-11-12 17:34

英國調漲工資 勞工受惠教會肯定

2019-11-12 16:02

玻利維亞總統下台 川普讚民主勝利

2019-11-12 15:37

反加泰獨立 西班牙極右派「民聲黨」席次翻倍

2019-11-12 15:32

西班牙加泰獨派出招 封堵通法高速公路

2019-11-12 15:29

二戰美軍潛艇 75年後沖繩海底尋獲

2019-11-12 15:28

羅馬尼亞大選無人過半 11/24進入決選

2019-11-12 15:26

NBA捲「反送中」 前國務卿嗆中：侵犯美國主權！

2019-11-12 15:23

拯救10萬人：敘利亞「白盔隊」創辦人街頭身亡

2019-11-12 13:02

影／莫拉萊斯下台 玻利維亞陷權力真空、劫掠縱火四起

2019-11-12 12:40

玻利維亞前總統推文：我會很快回來 屆時會更強大

2019-11-12 12:05

紐時：從一個下台總統看見世界各地民粹領袖的傲慢

2019-11-12 12:01

救到24隻！無尾熊遭野火燒傷 暖心夫妻檔全力治療

2019-11-12 11:57

總統變遊民 莫拉萊斯最新照片曝光

2019-11-12 11:18
看更多

熱門文章

不僅曾是男孩子 超正美妝YouTuber竟拍過AV

2019-11-12 20:31

美中貿易有突破？川普明凌晨發表貿易政策演說

2019-11-12 15:56

川普：要進入美國市場，就要遵守規定

2019-11-13 01:18

13歲德日混血妹美少女 一張照造成網友暴動

2019-11-13 10:01

川普演講老調重彈：達不成協議就對中國大幅提高關稅

2019-11-13 06:44

美軍艦12日行經台灣海峽 9月以來首見

2019-11-13 07:34

老婦領藥刷卡被拒絕 打電話問才知自己「已往生」

2019-11-12 16:21

46歲老實男戀上19歲超商女 網友毒舌：早點放棄吧

2019-11-13 10:28

威尼斯進入緊急狀態！漲潮1966年來第二高

2019-11-13 09:10

影／報復以色列！加薩火箭攻擊高速公路 差點轟中車輛

2019-11-12 17:34

亂倫兄妹殺死親生2子 其餘4孩希望父母被關300年

2019-11-13 11:26

美中第一階段貿易協定 川普：接近達成

2019-11-13 04:45

影／玩命關頭！保時捷飛車撞二樓 兩男當場死亡

2019-11-12 16:53

竊取美石油公司下一代電池技術 中國科學家認罪

2019-11-13 08:57

美股觸及歷史高點後回落 川普談話令漲幅收斂

2019-11-13 06:56

川普：美中接近達成第一階段貿易協議

2019-11-13 07:03

美持續施壓多付保護費！韓前外長建議首爾可做此事回應

2019-11-12 18:35

大摩：明年初油價看跌30%

2019-11-13 00:11

六成富豪投資人 將增持現金

2019-11-13 00:12

8年努力實現 國父孫中山銅像永久豎立紐約

2019-11-13 11:08

感謝員工相挺！ 華為將加發一個月薪資+逾86億元獎金

2019-11-12 22:28

只要850萬！買房送希臘簽證 雅典已有小型唐人街

2019-11-13 10:00

撿到老外錢包想親手歸還 日本阿伯寒冬苦等2小時

2019-11-12 15:45

這批很純！近900公斤古柯鹼沖上法國海岸 有人開車3小時去撿

2019-11-13 12:03

貿易戰暫休兵 學者：世界經濟續受害

2019-11-12 19:42

美最高法院首度聽辯 或將推翻DACA

2019-11-13 05:46

日本好市多發生搶案 男子結夥開車撞進大門搶走珠寶

2019-11-12 17:59

澳洲「災難級」野火 逼近雪梨

2019-11-12 23:54

零下15度 極地冷氣團直撲美東

2019-11-13 00:10

美法院：國際旅客入境 不能隨意搜查手機和筆電

2019-11-13 09:59

聽證會前夕川普推文：本周會公布與烏克蘭總統通話紀錄

2019-11-12 20:45

影／防堵非洲豬瘟作業出包 南韓驚現「血流成河」

2019-11-13 11:34

前總統莫拉萊斯流亡墨西哥 玻國大動亂

2019-11-12 23:44

更多疑似監獄被發現 中國關押維吾爾人恐逾百萬

2019-11-13 11:12

韓國免稅店購物有陷阱 訂PRADA包包打開後嚇呆

2019-11-13 11:02

雪梨首遇十年來最嚴重野火威脅！專家憂進入夏季恐更糟

2019-11-12 23:22

美中第一階段協議的主要絆腳石：美方要取消哪些關稅

2019-11-13 11:13

邊睡覺邊充手機卻突然爆炸 22歲印度工人慘成焦屍

2019-11-13 13:27

Google再爆隱私爭議 祕蒐數百萬名病患資訊

2019-11-13 02:45

原來有3名女婿牽線！川普與土總統麻吉且影響中東政策

2019-11-13 13:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top