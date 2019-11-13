環保少女童貝兒巨大壁畫舊金山揭幕

2019-11-13 13:35 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



路透報導，一位畫家周二晚間在舊金山揭開瑞典青少年環保份子童貝兒（Greta Thunberg）的巨大壁畫，這幅居高臨下看著舊金山的壁畫提醒民眾氣候變遷帶來的危險。

18公尺長、9公尺寬的壁畫在童貝兒於推特上宣布她會在周三搭船離開美國數小時後揭幕，童貝兒將前往12月在馬德里舉行的聯合國氣候會議。

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童貝兒拒絕搭乘飛機旅行，因為會排放大量溫室效應氣體。

筆名為Cobre的阿根廷街頭藝術家皮特瑟立（Andres Petreselli）表示，16歲的童貝兒畫像非常特別，因為他通常不碰政治、宗教或運動議題。

32歲的他坐在壁畫前的屋頂上說，「但是這次，我對於其政治意涵感到切身相關，我認為這個議題非常真實，如果硬要跟我的其他壁畫作品比較，這幅作品是我畫過政治意味最濃厚的作品」。

皮特瑟立曾在舊金山市場街畫下羅賓威廉斯畫像，該壁畫現已拆除。

童貝兒壁畫彩繪費用由舊金山非營利組織OneAtmosphere.org資助，執行董事史考特（Paul Scott）表示，他希望經過的人會被童貝兒的畫像「感動」。童貝兒激勵全球年輕人對氣候變遷採取行動。

童貝兒於8月28日搭船抵達紐約市後，最近三個月待在北美洲，9月在聯合國氣候高峰會上發表演說。