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「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

以色列空襲加薩 聖戰領袖埃阿塔亡

2019-11-13 14:01台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

以色列突襲巴勒斯坦聖戰領袖！以色列12日發動空襲，分別針對加薩和敘利亞首都大馬士革，擊斃42歲的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織指揮官巴哈•阿布•埃阿塔。聖戰組織則向耶路撒冷、特拉維夫發射火箭報復。以色列軍方發言人喬納森•康里克斯表示：「預期會爆發數天的對戰。」一般擔心，聖戰組織的無差別報復，恐將使更多平民喪生。

無差別轟炸復仇

根據《德國之聲》報導，12日破曉前，埃阿塔在加薩市西傑亞區的住處建築遭轟炸穿透，埃阿塔和妻子雙雙喪命。伊斯蘭聖戰組織是由伊朗支持的組織，它在埃阿塔去世後不久，從加薩向以色列南部發射火箭彈報復。德國外交部強烈抨擊說：「沒理由對無辜平民採取暴力突襲，最優先事項應是節制和溝通讓衝突降溫。」

以色列總理班傑明•納坦雅胡表示，埃阿塔是「加薩地區的主要恐怖主義煽動者」是一枚不定時炸彈。他說：「所有恐怖分子的想法都一樣，以為他們可以傷害平民並躲藏在平民身後。我們證明了可以用外科手術般的精確技術打擊他們。」

以色列的空襲警報聲一直持續到整個早晨，以色列國防軍（IDF）推文表示：「加薩的聖戰組織不分青紅皂白地向以色列各地的平民發射火箭，我們將捍衛他們。」

哈瑪斯誓言報復

根據《CNN》報導，以色列今天也對大馬士革發動飛彈攻擊，鎖定伊斯蘭聖戰組織高層人士阿克拉姆•埃阿久里的住家，造成他其中一名兒子和另一人喪生。

統治加薩走廊的哈瑪斯集團自2014年戰爭後，試圖和以色列維持停戰狀態。埃阿塔喪命後哈瑪斯表示以色列要負起完全責任，並警告以色列，「必會受到懲罰」。

以色列針對加薩和大馬士革發動空襲（示意圖），擊斃巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織指揮官。（...
以色列針對加薩和大馬士革發動空襲（示意圖），擊斃巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織指揮官。（photo by Flickr）
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以色列伊斯蘭火箭空襲

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