這批很純！近900公斤古柯鹼沖上法國海岸 有人開車3小時去撿

2019-11-13 12:03 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



法國緊鄰大西洋的海岸從10月中旬以來，累積有近900公斤古柯鹼等毒品被沖上岸，法國警方已關閉數個海灘進行搜索。毒品沖上岸原因估計為走私船隻故障或遇到壞天氣丟包。

澳洲廣播公司報導，法國警方表示，沖上岸的古柯鹼非常純，純度高達83%，警方也呼籲發現毒品的民眾不要觸摸。警方表示，「該狀態的古柯鹼非常危險，可能導致過量」。

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警方出動直升機搜索介於費拉角及濱海蘇拉克之間125公里長的海岸線，當中包括拉卡諾海灘。其他許多附近海灘也關閉，經過的民眾及車輛也被攔截檢查。

雷恩市檢察官奧斯徹（Philippe Astruc）表示，「目前已經發現872公斤古柯鹼」。

搜索官員也表示，近日在南特往南500公里一直到比亞里里茨的海岸，都有古柯鹼出現。

一名年輕人11日在波爾多附近的已關閉海灘被查獲五公斤古柯鹼，他開了三個小時的車到這個衝浪海灘撿毒品。

法國調查員正與歐洲盟國及美國緝毒局共同合作調查毒品沖上岸原因。奧斯徹表示，「毒品沖上岸有數種推論，不過，目前我們認為毒品被拋棄，是因為船隻出現機械問題或遇到暴風雨」。