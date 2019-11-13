德國呼籲掌握資訊主控權 對抗美國矽谷大咖雲端服務

2019-11-13 11:41 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



德國總理梅克爾敦促歐洲把握對資料的主控權，對抗美國矽谷科技巨人在數位經濟領域的獨大局面。金融時報說，她的公開呼籲顯示歐盟挑戰美國的意願愈來愈強。

梅克爾周二（12日）在柏林一場雇主會議上致詞時表示，歐盟應該主張「數位主權」，發展自己管理資料的平台，減少對亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）這些美國公司雲端服務的依賴。「太多（歐洲）企業把公司所有的資料管理都外包給美國企業，」梅克爾說，產生這種依賴她難確定是件好事。

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兩周前柏林才剛提議成立一家名為「Gaia-X」的歐洲自己的雲端運算公司，並且把這家公司的服務形容為「對歐洲提供具競爭力的、安全的、值得信賴的資料基礎設施。」

也參加周二這場會議的德國經濟部長Peter Altmaier提到，德國大企業如福斯汽車集團，還有政府內政部和社會安全系統的資料，放到微軟或亞馬遜的伺服器的愈來愈多，「我們正失去我們的部分主權。」

不過有些企業團體對「Gaia-X」計畫抱持懷疑態度，數位遊說團體Bitkom的Susanne Dehmel指出，想強化數位主權絕對正確，但是存在許多大問題，例如，「要如何把加入計畫的各不同背景的企業和機構有效結合？有沒有能力與既有的服務提供者競爭？」