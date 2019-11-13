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12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

影／防堵非洲豬瘟作業出包 南韓驚現「血流成河」

2019-11-13 11:34聯合報 編譯周辰陽／即時報導

南韓當局近日撲殺47000頭豬以遏止非洲豬瘟擴散，大量豬血卻意外流入兩韓邊境的一條溪流，約200公尺以上的河面染成通紅，讓人看得怵目驚心。

韓媒報導，京畿道漣川郡內的一處屠宰場上周進行撲滅行動，但塑膠容器生產延誤，掩埋作業無法立刻進行，運載屠體的數輛大卡車只能先停在邊境附近一處軍營內。碰巧10日下大雨，導致豬血跟雨水一起流入附近一條小溪。

當地官員獲報立刻放置柵欄，目前則已恢復清澈，但這條小溪最終流入臨津江，漣川郡的7萬多軍民又仰賴直線距離8公里外的這個水源，市民團體代表對此表達擔心。當地官員強調，豬隻被屠宰前已經過消毒，豬血不會引發公衛問題，也不會導致非洲豬瘟擴散到其他有感染風險的動物。

非洲豬瘟傳染力極強、對豬隻是存活率零的不治之症，對人體卻是無害。南韓政府表示，已採取緊急措施，防止汙染進一步擴散，將調查整起事件中，是否有人違反相關的規定，也會檢查自來水設施，確保飲用水不會受到汙染。

南韓當局為遏止非洲豬瘟擴散，撲殺47000頭豬，但大量豬血卻流入兩韓邊境的一條溪...
南韓當局為遏止非洲豬瘟擴散，撲殺47000頭豬，但大量豬血卻流入兩韓邊境的一條溪流，將200公尺以上的河面染紅。但當地官員強調，豬隻被屠宰前已經過消毒，豬血也不會引發公衛問題。畫面翻攝：Yonhap/The Korea Herald
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非洲豬瘟南韓

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