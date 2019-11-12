雪梨首遇十年來最嚴重野火威脅！專家憂進入夏季恐更糟

2019-11-12 23:22 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／即時報導



澳洲野火12日在強風、低濕度與高溫天氣助燃下愈燒愈烈，並襲向最大城市雪梨及其周邊地區，約六百萬人面臨災難性野火威脅，多達六百間學校停課，而這是自2009年澳洲實施野火災情危險評級以來，雪梨首度面臨最嚴重的「災難性」威脅。

法新社報導，專家稱這是有史以來最糟情況，持續受乾旱影響的新南威爾斯省現在只是春季，但氣溫已飆升到攝氏40度，風速超過時速80公里。野火季才剛開始，但科學家預測今年將是澳洲史上野火肆虐最慘的年份之一，因氣候變遷跟天氣周期引起的高溫、低濕度和強風，成了天然的野火製造機。

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澳洲東岸12日有三百多處野火火場。在延燒數日的野火造成三人死亡與一百五十多棟民宅損毀後，消防當局日前便對大雪梨地區發出警告，預期會出現「大規模」與「災難性」情況。

從12日清晨起，上萬名消防員便在新南威爾斯省各地警戒。雖然消防人員事先在一些火場周遭闢出防火巷防止火勢蔓延，但仍有幾處火勢越過防火巷波及民宅，一度造成尚未疏散的居民受困。

該省消防局局長費茲西蒙斯表示，12日雖只有數十棟建築遭損毀及傳出一些輕傷意外，但危機並未結束。

費茲西蒙斯並指出，由於火場規模巨大，消防人員將花上數日甚至數周才能撲滅，「新南威爾斯省北岸有很嚴重的火勢蔓延，已燒掉超過十萬公頃土地」。

費茲西蒙斯還預計情況將進一步惡化，並警告居民保持警惕，勿掉以輕心。「現在該做出撤離決定了，提早撤離前往安全地點。」