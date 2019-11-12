親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

12強／敗給中華隊 韓媒：千葉慘事震驚韓國

雪梨首遇十年來最嚴重野火威脅！專家憂進入夏季恐更糟

2019-11-12 23:22聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

澳洲野火12日在強風、低濕度與高溫天氣助燃下愈燒愈烈，並襲向最大城市雪梨及其周邊地區，約六百萬人面臨災難性野火威脅，多達六百間學校停課，而這是自2009年澳洲實施野火災情危險評級以來，雪梨首度面臨最嚴重的「災難性」威脅。

法新社報導，專家稱這是有史以來最糟情況，持續受乾旱影響的新南威爾斯省現在只是春季，但氣溫已飆升到攝氏40度，風速超過時速80公里。野火季才剛開始，但科學家預測今年將是澳洲史上野火肆虐最慘的年份之一，因氣候變遷跟天氣周期引起的高溫、低濕度和強風，成了天然的野火製造機。

澳洲東岸12日有三百多處野火火場。在延燒數日的野火造成三人死亡與一百五十多棟民宅損毀後，消防當局日前便對大雪梨地區發出警告，預期會出現「大規模」與「災難性」情況。

從12日清晨起，上萬名消防員便在新南威爾斯省各地警戒。雖然消防人員事先在一些火場周遭闢出防火巷防止火勢蔓延，但仍有幾處火勢越過防火巷波及民宅，一度造成尚未疏散的居民受困。

該省消防局局長費茲西蒙斯表示，12日雖只有數十棟建築遭損毀及傳出一些輕傷意外，但危機並未結束。

費茲西蒙斯並指出，由於火場規模巨大，消防人員將花上數日甚至數周才能撲滅，「新南威爾斯省北岸有很嚴重的火勢蔓延，已燒掉超過十萬公頃土地」。

費茲西蒙斯還預計情況將進一步惡化，並警告居民保持警惕，勿掉以輕心。「現在該做出撤離決定了，提早撤離前往安全地點。」

野火在澳洲炎熱乾燥的夏季相當常見且是個致命的威脅，但距夏季野火高峰期還有好幾個禮拜，新南威爾斯省、昆士蘭省與雪梨就陸續爆發嚴重災情，令許多人大感意外。

圖為澳洲野火災情危險評級表。歐新社
圖為澳洲野火災情危險評級表。歐新社
分享

澳洲雪梨高溫

相關新聞

日本好市多發生搶案 男子結夥開車撞進大門搶走珠寶

2019-11-12 17:59

影／報復以色列！加薩火箭攻擊高速公路 差點轟中車輛

2019-11-12 17:34

國際原子能機構證實伊朗重啟鈾濃縮活動

2019-11-12 19:41

波蘭國慶遊行變調 極右高呼反猶太

2019-11-12 18:54

新南威爾斯大火蔓延 高溫乾燥釀禍

2019-11-12 17:36

英國調漲工資 勞工受惠教會肯定

2019-11-12 16:02

玻利維亞總統下台 川普讚民主勝利

2019-11-12 15:37

反加泰獨立 西班牙極右派「民聲黨」席次翻倍

2019-11-12 15:32

西班牙加泰獨派出招 封堵通法高速公路

2019-11-12 15:29

二戰美軍潛艇 75年後沖繩海底尋獲

2019-11-12 15:28

羅馬尼亞大選無人過半 11/24進入決選

2019-11-12 15:26

NBA捲「反送中」 前國務卿嗆中：侵犯美國主權！

2019-11-12 15:23

拯救10萬人：敘利亞「白盔隊」創辦人街頭身亡

2019-11-12 13:02

影／莫拉萊斯下台 玻利維亞陷權力真空、劫掠縱火四起

2019-11-12 12:40

玻利維亞前總統推文：我會很快回來 屆時會更強大

2019-11-12 12:05

紐時：從一個下台總統看見世界各地民粹領袖的傲慢

2019-11-12 12:01

救到24隻！無尾熊遭野火燒傷 暖心夫妻檔全力治療

2019-11-12 11:57

總統變遊民 莫拉萊斯最新照片曝光

2019-11-12 11:18

墨西哥外長：玻利維亞前總統莫拉萊斯已搭機前往墨西哥

2019-11-12 10:31

玻國恐陷內亂！前總統支持者向首都挺進 軍方下令對抗

2019-11-12 10:19

香港衝突升高 美譴責暴力、籲保持克制

2019-11-12 10:08

示威遍地開花！南美中產階級怒了 全因背後2道坎…

2019-11-12 10:00

玻國總統下台國際反應兩極：墨給庇護 川普讚民主勝利

2019-11-12 09:01

西班牙國會改選 執政黨仍沒過半

2019-11-12 00:35

權力真空 玻國首都傳縱火搶劫

2019-11-12 00:32

戀棧權位 莫拉萊斯明君變昏君

2019-11-12 00:30

稱軍方政變 玻利維亞總統倉皇下台

2019-11-12 00:24

英國年底大選 脫歐黨黨魁：不會挑戰保守黨席次

2019-11-12 00:06

西班牙加泰隆尼亞獨派出招 封阻通法國高速公路

2019-11-11 21:41

杜特蒂過勞睡眠不足 12日起請假3天

2019-11-11 20:39

戀棧權位 玻利維亞總統明君變昏君

2019-11-11 22:39

玻利維亞權力真空 傳總統官邸被洗劫

2019-11-11 22:33

軍方不支持 玻利維亞總統倉皇下台

2019-11-11 22:24

國會大選慘敗 西班牙公民黨黨魁辭職

2019-11-11 22:16
看更多

熱門文章

國巨同意以18億美元全現金交易 併購美國同業Kemet

2019-11-12 07:22

爸臉色慘白！交往5月雙方父母見面 她竟是男友「表妹」

2019-11-12 10:49

為什麼國巨併購Kemet 是上算的選擇？

2019-11-12 09:39

美中貿易有突破？川普明凌晨發表貿易政策演說

2019-11-12 15:56

示威遍地開花！南美中產階級怒了 全因背後2道坎…

2019-11-12 10:00

玻利維亞前總統推文：我會很快回來 屆時會更強大

2019-11-12 12:05

中國豬隻大量撲殺 心臟疾病藥物恐長期短缺

2019-11-12 12:42

總統變遊民 莫拉萊斯最新照片曝光

2019-11-12 11:18

澳洲野火肆虐 雪梨面臨巨災

2019-11-11 23:32

波音獨力撐盤 美股道瓊指數續攀新高

2019-11-12 05:38

紐時：從一個下台總統看見世界各地民粹領袖的傲慢

2019-11-12 12:01

老婦領藥刷卡被拒絕 打電話問才知自己「已往生」

2019-11-12 16:21

不僅曾是男孩子 超正美妝YouTuber竟拍過AV

2019-11-12 20:31

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

影／報復以色列！加薩火箭攻擊高速公路 差點轟中車輛

2019-11-12 17:34

11月11日11點11分發出編號1111電車 阪急電鐵驚：是巧合！

2019-11-12 13:54

滿天都是假星星！SpaceX衛星超亮 改變觀星和天文研究

2019-11-12 14:46

影／玩命關頭！保時捷飛車撞二樓 兩男當場死亡

2019-11-12 16:53

美頁岩油業 靠「風光」發電

2019-11-12 00:18

全球通膨疲弱 壓力加重

2019-11-12 00:15

川普言論反覆…全球股挫 黃金、日圓漲

2019-11-12 00:48

讓土地乾淨的回歸自然！澳洲烏盧魯巨岩正式永久封閉

2019-11-12 10:00

辛巴威發行小額新貨幣 銀行哀嚎：「錢在哪？」

2019-11-12 10:28

救到24隻！無尾熊遭野火燒傷 暖心夫妻檔全力治療

2019-11-12 11:57

小摩CEO戴蒙：貧富差距擴大已成問題 但不該詆毀富人

2019-11-12 01:36

道瓊指數再創收盤新高 貿易不確定性令標普、那指回落

2019-11-12 07:22

影／美客機降落芝加哥衝出跑道 乘客拍下驚險一幕

2019-11-12 09:39

大華府本周二急凍 恐降雪

2019-11-12 04:33

撿到老外錢包想親手歸還 日本阿伯寒冬苦等2小時

2019-11-12 15:45

玻國總統下台國際反應兩極：墨給庇護 川普讚民主勝利

2019-11-12 09:01

美持續施壓多付保護費！韓前外長建議首爾可做此事回應

2019-11-12 18:35

賣舊車換新車 約33%車主面臨負資產

2019-11-12 13:12

美前駐聯合國大使：白宮有「反川普聯盟」

2019-11-12 00:37

戀棧權位 莫拉萊斯明君變昏君

2019-11-12 00:30

日本好市多發生搶案 男子結夥開車撞進大門搶走珠寶

2019-11-12 17:59

稱軍方政變 玻利維亞總統倉皇下台

2019-11-12 00:24

醫生多次擅自切除病人子宮 曾一日做30項手術

2019-11-12 10:23

傳蘋果頭戴式裝置時程延至2022年 3D感測技術為核心

2019-11-12 08:06

美中貿談堪憂 國際油價跌

2019-11-12 06:54

香港衝突升高 美譴責暴力、籲保持克制

2019-11-12 10:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top