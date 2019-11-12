國際原子能機構證實伊朗重啟鈾濃縮活動

2019-11-12 19:41 德國之聲 德國之聲



據美聯社報道，國際原子能機構證實，伊朗濃縮鈾的儲量正在續增。伊朗的一系列做法違背了2015年簽署的伊朗核協議，這一協議旨在阻止伊朗制造核武器。

伊朗方面始終堅稱，該國的核計劃只限於和平利用核能。去年美國單方面退出伊朗核協議，伊朗也隨之開始一步步違反協議中的限制性規定，並希望以此向包括英國、法國、德國、中國和俄羅斯在內的大國施壓，在經濟方面幫助這個嚴重依賴原油出口的國家。

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歐盟各國協商如何繼續維護伊朗核協議繼續有效。德國外長馬斯表示：「我們必須清楚地表明態度，伊朗不能再這樣繼續下去。」

國際原子能機構公布的報告指出，他們在一個伊朗未申報的地點偵測到鈾粒子。這一論述似乎也證實了美國和以色列對伊朗設置秘密核倉庫的指責。不過國際原子能機構的報告中並沒有直接的相關內容。

據報道，伊朗總統魯哈尼此前曾宣布，中止履行伊朗核問題全面協議的第四階段措施。核協議允許福爾道成為核能研究中心，伊朗稱，自今年11月6日起向福爾道核設施1000多台離心機注入鈾氣。

國際原子能機構方面的報告中指出，到11月3日，伊朗儲存的低濃縮鈾總量增至372.3公斤，今年8月19日前的儲量為241.6公斤，遠超過協議中規定的202.8公斤的上限。國際原子能機構方面表示，伊朗目前濃縮鈾的最高裂變純度仍然是4.5%，高於協議規定的3.67%上限，但仍然遠低於制成核彈燃料所須的90%。

4.5%的濃縮鈾可用於伊朗第二座核電站--布舍爾核電站。該核電站正在興建第二座核反應堆。但是外界擔心的是，伊朗儲藏的濃縮鈾越多，攢到足夠的用於制造核武器所需材料的時間就會變得越短。分析人士認為，如果伊朗遵守2015年的核協議，那麼該國需要一年的時間積累足夠的濃縮鈾以制造核彈。

本周一，歐盟外長們在布魯塞爾舉行會談。英、法、德三國外長對對伊決定重啟福爾多核設施鈾濃縮活動表達極度關切,他們呼籲德黑蘭方面嚴格遵守伊朗核協議。

自今年5月起，伊朗已先後分三個階段中止履行伊核協議部分條款，涉及伊朗濃縮鈾和重水儲量限制以及鈾濃縮豐度限制。每一階段伊朗都是先宣布再操作，並且允許國際原子能機構對其進行核查。

伊朗常駐聯合國副代表埃沙格哈比卜（Eshagh Al-Habib）表示，國際原子能機構知曉伊朗相關行動，伊朗會繼續履行《不擴散核武器條約》。伊朗總統魯哈尼也重申，伊朗中止伊核協議條款的履行是可逆的，只要協議其他各方履行各自承諾，保障伊朗的利益，伊朗就會重新擁抱伊核協議”。

伊朗原子能組織主席薩利希（Ali Akbar Salehi）在接受美聯社采訪時說，現在福爾道核設施每天生成德濃縮鈾為5.5公斤，以前則為450克/日。

對於各大國來說，另一個選項是啟動伊朗核協議中包含的解決爭端機制，在30天範圍內解決問題。如果在30天的時間內無法解決問題，則相關事務提交至聯合國再進行討論，其結果可能導致已被取消的制裁再度重啟。

圖為伊朗一座核能廠。（photo credit by youtube.com 影片截圖） 分享 facebook

洪沙/李魚 （美聯社）

【 本文章由德國之聲授權提供】