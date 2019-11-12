波蘭國慶遊行變調 極右高呼反猶太

2019-11-12 18:54 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



波蘭11日的獨立紀念日遊行被極右派染色，波蘭極右派的目標是建立天主教的國族認同。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 波蘭11日獨立紀念日遊行，竟然被極右派染色！波蘭的極右派反對伊斯蘭與猶太文化在波蘭的傳播，目標是建立天主教的國族認同。去年波蘭總統杜達為了討好極右派人士而參加遊行，不過有不少選民仍投給極右派政黨，使其得票率創下歷史新高。

極右派滲透遊行

《半島電視台》指出，據官方估計，約有4萬7千人參加波蘭的獨立紀念日遊行，主辦單位獨立遊行協會則是宣稱有15萬人。遊行的標語為「保護全國」，出自波蘭天主教的一首聖歌，呼喚聖母瑪莉亞保家衛國。遊行充滿了嘉年華的氣氛，現場有樂團演奏，更有不少人攜家帶眷。

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然而，遊行中卻也出現不少特別的標語，例如「拒絕伊斯蘭或世俗的波蘭，支持天主教的波蘭」、「杜絕墮胎」、「祖國的敵人去死」。近幾年愈來愈多極右派的民族主義者參與波蘭的獨立紀念日遊行，他們在遊行中高喊反對移民、穆斯林和猶太人，也將矛頭對準自由派媒體與共產主義者，這些極右派的目標是建立一個天主教的國族認同。

極右政黨得票率高

根據《紐約時報》報導，去年波蘭總統杜達和其他官員參加這場遊行，被認為是討好極右派政黨「法律與公正」，阻止其取得更多民眾的支持。不料在今年10月的大選中，另一個極右派政黨「會盟」取得歷史新高的7%得票率，首度進入國會。

根據《半島電視台》報導，波蘭的極右派民族主義者也愈來愈激進。極右派在遊行中連署，反對二戰時被納粹徵收的猶太資產歸還給猶太人。近期LGBT團體舉辦的遊行甚至招致了極右派人士的攻擊。

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