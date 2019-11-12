影／報復以色列！加薩火箭攻擊高速公路 差點轟中車輛

2019-11-12 17:34 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



以色列軍方12日在加薩走廊發動空襲，擊斃伊斯蘭好戰團體「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（PJI）的最資深指揮人員，PIJ隨即朝以國中部及南部發射約50枚火箭報復。

根據監視器畫面，其中一枚火箭直接落在港都亞實突（Ashdod）附近的一條高速公路上，差點命中兩輛汽車，但目前並無傷亡傳出。

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遭到擊斃的是PIJ領導人之一的阿爾阿塔（Abu al-Ata），據指他跟妻子當時正在住處三樓睡覺。當地衛生部門指阿爾阿塔的4名兒子及鄰居受傷。

PIJ獲得伊朗扶持，總部設在敘利亞首都大馬士革，規模在加薩走廊排名第二，曾多次對以色列發動火箭攻擊。以國聲稱阿爾阿塔是「定時炸彈」，正在規劃「迫在眉睫的恐攻」。PIJ揚言該團體正「準備數日作戰」，掌控加薩走廊的哈瑪斯則稱此事不會就這樣算了。