新南威爾斯大火蔓延 高溫乾燥釀禍

2019-11-12 17:36 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



圖說：澳洲森林大火延燒不止，超過百間房屋因此毀損。（photo by 影片截圖） 分享 facebook 澳洲政府發出「災難性大火」警示，提醒人民盡快撤出新南威爾斯區域，專家表示，森林大火受氣候變遷加劇影響，將更難撲滅。2018年的夏天更是有史以來最高溫，格蘭因尼斯市長卡蘿說：「氣候變遷導致澳洲陷入極度乾燥，許多地區更面臨多年無雨的窘境。」

高溫助長火勢

據《CNN》報導，發生在澳洲新南威爾斯州的叢林大火已延燒2日，已造成百間房屋損毀、3位居民及大約350隻無尾熊死亡，衛星圖也顯示大火蔓延超過4000公里，火勢已將雪梨北部及南部大範圍土地吞噬，州政府則發出「災難性大火」警告，將該地區民眾撤離。

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消防局指揮官費茲西蒙表示：「37度高溫使火勢延燒更強烈。」當地居民艾許莉則說：「我從來沒有看過距離這麼近，且火勢這麼大的森林大火」

位於新南威爾斯的格蘭因尼斯，是最先傳出傷亡的城市，市長卡蘿表示已將民眾撤離，並說：「澳洲面臨史無前例的乾燥氣候，有些地方甚至已經好幾年沒有下雨了，這絕對是氣候變遷造成的，我們必須正視此現象。」

大火延燒破紀錄

根據《BBC》報導，專家表示，大火持續延燒，災情將比2009年在維多利亞州發生的「黑色星期六大火」還要嚴重，該災難造成173人死亡、1萬多人無家可歸。科學家及氣象專家皆提出警告，受氣候變遷惡化影響，澳洲的大火季節將會更頻繁的發生且持續時間會更久。

數據資料顯示，2017年及2018年的澳洲氣溫是史上第4及第3高，2018年的夏天則是有紀錄以來最高溫。

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