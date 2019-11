英國調漲工資 勞工受惠教會肯定

2019-11-12 16:02 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



韋爾比認為,政府應該重視勞工長時工作的問題。(Photo by Foreign and Commonwealth Officeon Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 勞工好消息,英國基本工資再次提高,預計有21萬名勞工受惠。稍早英國生活工資提高到每小時接近10英鎊(約台幣389元)的程度,已超越政府制定的基本工資。對此,聖公會精神領袖韋爾比表示,樂見政府照顧勞工的心。

據《基督教第一電台》報導,英國生活工資基金會確定生活工資調升到9.30英鎊,倫敦則調為10.75英鎊,簽署加入調整行列的企業也增加到近6,000家。另外,今年獲得該基金會認可的企業數量也來到史上新高1,500家,其中也包括威爾斯水公司與新堡大學等單位。

據《都市日報》報導,生活工資屬於非正式門檻標準,可由雇主自願加入而且並沒有法律強制力,與政府制定的最低工資不同。由於這次調升後,生活工資已比基本工資高,若以1整年計算,領取前者的勞工將可比後者多出2,000英鎊(約台幣8萬元)。

英國生活工資基金會主管查普蔓表示,「好的企業知道生活工資代表更快樂、健康與更有動力的勞工,而且提供給勞工財務安全不只是正確的事,也具有商業利益。」

安侯建業聯合會計師事務所稍早研究發現,520萬個工作職缺薪資仍低於生活工資,其中又以北愛爾蘭佔23%比率最高,東南英格蘭15%最低。

