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玻利維亞總統下台 川普讚民主勝利

2019-11-12 15:37世界日報 編譯中心／綜合11日電

莫拉萊斯去職後，阿根廷有民眾上街喊著「你不孤單」。 路透社
莫拉萊斯去職後，阿根廷有民眾上街喊著「你不孤單」。 路透社
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玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）在10月大選中獲勝，但被控作票，引發長達三周的反政府示威。在軍方表態不支持莫拉萊斯之後，他10日宣布辭職，不過否認不法，宣稱遭「政變」下台，他的左派盟友墨西哥11日給予莫拉萊斯政治庇護，並要求玻利維亞外交部確保莫拉萊斯安全離開玻國。

墨西哥外交部長厄伯拉特11日在記者會上宣布：「在與內政部長孔德羅諮詢後，墨西哥外交部基於人道主義理由，做出給予他（莫拉萊斯）庇護的決定。」厄伯拉特11日晚間表示，玻利維亞前總統莫拉萊斯已搭機前往墨西哥。

路透報導，玻利維亞的動盪不安也讓南美國陷入不穩定局勢中，墨國庇護莫拉萊斯，有助於鞏固墨西哥政府，成為力挺拉丁美洲左翼領導人外交支持堡壘的新興作用。

此外，委內瑞拉、古巴、阿根廷和俄國政府都發表聲明，不滿莫拉萊斯在軍方逼宮下被迫辭職，強烈譴責這是軍方逼宮下的政變。

莫拉萊斯10日在電視談話中說，他將辭去總統職務，並敦促示威民眾「停止焚燒和破壞」。莫拉萊斯強調，他是為了保護政治盟友家人的性命才下台，因為他們的住家被縱火。據傳莫拉萊斯已搭機回到他在玻國中部的家鄉。

法定總統第一順位繼任人副總統賈西亞、第二順位的參議院議長薩爾瓦捷拉、第三順位的眾議院議長博爾達，都在10日請辭，玻國政府群龍無首，政局陷入混亂。

莫拉萊斯去職後，成千上萬的支持者向首都拉巴斯挺進，反對派的抗議者和警方設置拒馬並武裝自己，為11日晚上可能爆發的衝突做準備。負責保護市議會的警察告訴路透，他們預期會有激烈衝突，一名警察說，他們會用實彈。

中南美洲許多國家支持莫拉萊斯，譴責示威派。墨西哥總統羅培茲肯定莫拉萊斯「負責任的態度」，「他願意請辭，而不願讓百姓暴露在暴力之中。」甫當選的阿根廷總統斐迪南則表示，玻利維亞「制度性崩潰令人無法接受，人民必須盡快選出下一任政府。」

但美國總統川普對莫拉萊斯下台表示歡迎，稱之為「美洲民主的重要時刻」。 川普在書面聲明中說：「在執政近14年，並於最近企圖推翻玻利維亞憲法和人民意志之後，莫拉萊斯的去職維護了民主，並為玻國人民鋪平道路，讓他們的聲音被聽見。」 聲明說：「 美國讚揚玻國人民對民主的要求，以及軍方遵守誓言，保護玻國的憲法，而不是個人。」

美國國務院一名官員11日表示，美國正密切關注玻利維亞的政治情勢，呼籲玻國文人領袖維持控制權。「在過渡期間，由憲法界定的文人領袖維持控制權至關重要。我們呼籲所有人應避免暴力。我方會持續和我們的國際夥伴合作，確保玻利維亞能維持民主與憲政秩序。」

莫拉萊斯10日在電視上宣布辭職，中南美洲多國表態力挺。 路透社
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