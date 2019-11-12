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反加泰獨立 西班牙極右派「民聲黨」席次翻倍

2019-11-12 15:32世界日報 編譯胡夢瑋／綜合11日電

民聲黨黨魁阿巴斯卡爾(左二)率黨員在總部發表勝選演講。 歐新社
民聲黨黨魁阿巴斯卡爾(左二)率黨員在總部發表勝選演講。 歐新社
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西班牙10日舉行今年第二次國會選舉，總理桑傑士領導的社會黨取得最多席次，但仍難以過半，極右派小黨「民聲黨」（Vox party）在此次選舉中大有斬獲，席次成長一倍多，躍升為第三大黨。

反穆斯林、反移民、反加泰隆尼亞獨立運動的極右派民聲黨拿下52席，是最大贏家，較4月的24席成長一倍多。美聯社指出，民聲黨利用近來加泰隆尼亞獨派的街頭暴力示威，訴求強力鎮壓獨派，是得票大增的原因之一。

儘管社會黨仍為第一大黨，但結果對總理桑傑士來說不盡理想。桑傑士必須尋求其他政黨共同組成政府，但左派其他兩黨拿到的席次不多，且社會黨高層已放話不會和最大在野黨右派人民黨共組大聯合政府，也不想和加泰隆尼亞獨派政黨合作。

今年4月的選舉中，社會黨在國會350席中拿到123席，但桑傑士無法取得國會他黨支持共組聯合政府，決定重選。結果不但社會黨席次比上次少三席，友黨左派「我們可以」黨更是從42席掉到35席，分析家認為桑傑士決定重選顯然失策。

大有斬獲的民聲黨現在在西班牙政壇占有一席之地。法國極右政黨領導人勒朋在推特上恭喜民聲黨有「驚人的進展」；義大利極右派聯盟黨黨魁薩爾維尼也推文表示期待看見民聲黨的成功。民聲黨與歐洲其他快速崛起的極右民粹運動結盟，主要為奧地利、丹麥、法國、德國和義大利。

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