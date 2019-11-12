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西班牙加泰獨派出招 封堵通法高速公路

2019-11-12 15:29世界日報 編譯中心╱綜合11日電

西班牙加泰隆尼亞獨派出招封阻通法國高速公路。 路透社
西班牙加泰隆尼亞獨派出招封阻通法國高速公路。 路透社
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西班牙在10日舉行國會大選後，加泰隆尼亞自治區警方發言人11日表示，獨派抗議群眾在邊界一帶封阻連接加泰隆尼亞與法國的交通要道AP-7高速公路，導致雙向交通受阻。

大約500名抗議民眾在拉宏格亞（la Jonquera）的邊界一帶阻斷這條高速公路，一部分人在法國境內，大部分人在西班亞境內。

新成立的秘密獨派組織「民主海嘯」（Democratic Tsunami）聲稱，是他們發起這項阻斷交通的行動。民主海嘯曾發動多次大規模抗爭，包括上月動員數千人封鎖通往巴塞隆納機場的入口，那場抗爭最終演變為警方與示威者爆發衝突。

在現場的記者表示，數十輛汽車在靠近法國邊界的地方堵住這條高速公路，同時大約有300人擋在路上。還有抗議民眾開始搭建舞台，並架設他們駕駛廂型車運抵現場的喇叭。

加泰隆尼亞地區的公路部門證實，AP-7高速公路的雙向交通在拉宏格亞被阻斷。

民主海嘯藉由加密通訊軟體Telegram向支持者發訊說：「這次動員是要向國際發聲，如此才能使西班牙明白，坐下來談是唯一的解決之道。」激進獨派團體「保衛共和國委員會」（CDR）也動員支持者，前往拉宏格亞封鎖公路。

警方表示，鎮暴警察在距離法國與西班牙邊界4公里外的地方佈防。

西班牙最高法院10月14日判處加泰隆尼亞9名政治人物與活躍分子最高13年有期徒刑，原因是他們參與2017年失敗的推動獨立行動，其後這個自治區情勢動盪不安，經常有大規模獨派集會，有時還爆發暴力衝突。

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