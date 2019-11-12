二戰美軍潛艇 75年後沖繩海底尋獲

2019-11-12 15:28 世界日報 編譯中心╱綜合11日電



影片來源：YouTube

日本NHK報導，第二次世界大戰期間，美國海軍潛艦「灰鯨艦」（USS Grayback）1944年在琉球群島海域失蹤，艦上80名官兵下落不明，進行搜尋仍未果。時隔75年，美國調查團隊今年6月終於在沖繩本島西南方海底找到了這艘潛艦，而當年未找到的原因，可能是翻譯錯誤導致。

美國專門調查二戰沉沒潛艦等的調查小組「Lost 52 Project」根據日本神戶市海軍歷史學家岩崎裕的推斷，近期前往沖繩本島西南海域展開調查。今年6月，該團隊果然在435公尺的海底發現美軍灰鯨艦潛艇下落。從海底攝影機影像中可見一塊金屬銘牌寫有「USS Grayback Submarine」，船體上布滿海草，還有潛艇的部分零件。

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這個謎團始於1944年1月28日，美國灰鯨艦由珍珠港駛出後便離奇失蹤，但美國海軍可能錯誤翻譯日方戰爭紀錄文件的經緯度，結果推算潛艇失蹤的位置並不準確，相差至少160公里，因此搜救遲遲沒有結果。

這個錯誤直到2018年才被發現，研究員岩崎裕根據調查，推斷潛艇是在1944年2月26日被日軍轟炸機擊沉，艦上80人疑全部死亡。

據悉，灰鯨艦曾擊沉多艘日本船隻，包括在1943年12月擊沉載有600多人的定期郵輪「湖南丸」，船上乘客大多為平民。日本那霸市為此還建立一處紀念碑悼念死者。岩崎表示，「為了不讓在戰爭中犧牲的人們被遺忘，希望這次的發現能成為講述歷史的契機。」