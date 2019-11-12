羅馬尼亞大選無人過半 11/24進入決選
2019-11-12 15:26世界日報 編譯中心╱綜合11日電
羅馬尼亞10日舉行總統選舉投票，出口民調顯示，現任總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）奪下最高票，但因為得票率沒有過半，他可能要在24日的第二輪決選與前總理丹西拉分出勝負。
中間偏右自由派總統伊爾哈尼斯代表國家自由黨參選，先前出口民調顯示得票率39.8%，選舉結果最終獲得37.2%，領先所有候選人。
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社會民主黨（Social Democratic Party）候選人、羅馬尼亞前總理丹西拉（Viorica Dancila）獲得21.9%選票；拯救羅馬尼亞聯盟（Save Romania Union）候選人巴納（Dan Barna）拿下14.7%選票。
羅馬尼亞選務當局的資料顯示，10日的總統大選超過933萬選民投票，投票率大約48%，但因第一輪投票沒有候選人獲得超過50%選民支持，第二輪決選將於11月24日登場。
有分析指，伊爾哈尼斯是國家自由黨的最後一搏，其試圖效仿匈牙利和波蘭的模式，改革司法，創造一個自由政府。但也遭到一些批評，稱其改革行動太慢，只能滅火無法預防。
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