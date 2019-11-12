NBA捲「反送中」 前國務卿嗆中：侵犯美國主權！

2019-11-12 15:23 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合11日電



前國務卿賴斯(Condoleezza Rice)11日批評中國對NBA休士頓火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)推文挺香港「反送中」的反應為「侵犯美國主權」。 美聯社 分享 facebook

前國務卿賴斯(Condoleezza Rice)11日批評中國對NBA休士頓火箭隊總管莫雷(Daryl Morey)推文挺香港「反送中」的反應為「侵犯美國主權」；她並指出，目前美方高度關注香港情勢發展。

賴斯在年度阿布達比國際石油展(ADIPEC)活動中說：「當中國告訴NBA，『你們的總管不能對香港說三道四』，這違反美國主權，因為美國人有權暢所欲言；我認為這是兩國的問題，揮之不去，不會在眾院消逝，眾議員可能擋下制裁卻擔心可能勢在必行。」

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賴斯指的是北京強烈回應莫雷推文的反應，莫雷10月初上傳一張反送中的照片，寫道「為自由而戰，支持香港。」

中國企業隨後中止與火箭隊的關係，中國籃球協會(CBA)也中斷與火箭隊合作。

NBA總裁席佛(Adam Silver)一度發表聲明，與反送中劃清界線，招致美國國會批評NBA將利益置於民主之上；擁有14億人口的中國是NBA最重要的國際市場。

席佛稍後說，北京要求他開除莫雷；北京否認，斥之為謊言。

美中情勢在不同的意識形態和政治理念上越來越緊張，反送中抗議本周也面臨半年來最黑暗的局勢，一名抗議學生遭警方槍傷命危，另有一人遭潑灑不明液體並點火，全身著火送醫。

香港當局上周逮捕266名年介11歲到74歲的抗議人士，另有許多挺民主的議員落網；反送中抗議10月迄今已有2000多人被捕。

賴斯說：「美國關切香港情勢，其中最大考量是北京是否尊重一國兩制；這是我認為政府需要與中方開啟的對話。」

她說：「美國要小心，不能告訴香港人，我們會做我們做不到的事情，或我們將在某種程度上介入香港，但我們可以持續為替自己爭取權利而抗議的人們發聲。」