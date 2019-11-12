親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

等不到啟用…桃機新塔台宣傳片主角 資深航管員昨晚病逝

港警圍攻城市大學！ 催淚彈狂轟宿舍

影／莫拉萊斯下台 玻利維亞陷權力真空、劫掠縱火四起

2019-11-12 12:40聯合報 編譯周辰陽／即時報導

玻利維亞總統莫拉萊斯因大選舞弊疑雲，10日在軍方壓力下辭職，已向墨西哥尋求政治庇護獲得批准，但緊繃局勢擴散到玻國首都拉巴斯等地，各地陸續傳出劫掠縱火及暴力衝突。

莫拉萊斯下台後，位於科恰班巴（Cochabamba）市中心的住處遭陌生人闖入破壞數小時，幫派分子在首都拉巴斯等地遊蕩及攻擊商店，不同派系的民眾爆發衝突。莫拉萊斯的支持者則從他的根據地之一埃爾阿爾托（El Alto）進軍拉巴斯，試圖突破反對派的路障，許多市民決定留在家中避免不測，也有民眾拿起武器保衛自家財產。

考慮到可能的暴力衝突，軍方同意會同警方展開巡邏，同時呼籲民眾協助恢復和平。目前玻國大致停課、停市，公共交通暫停，道路遭到封鎖。

莫拉萊斯稍早透過推特聲稱「玻利維亞人民從未放棄他，他將永遠不會放棄他們」，並呼籲國民抵抗逼迫他下台的「黑暗力量」。在啟程出發前往墨西哥時，又發誓很快帶著「更強的實力和能量」回國。

莫拉萊斯下台，依憲法應繼任的副總統及參眾兩院議長跟進辭職，在野黨出身的參議院副議長阿內茲（Jeanine Añez）已宣布願接任臨時總統舉辦大選，但觀察家稱玻利維亞當前沒有民選的領導階層，軍方已實質當家。

玻利維亞總統莫拉萊斯因大選舞弊疑雲，在軍方壓力下辭職，已向墨西哥尋求政治庇護獲得...
玻利維亞總統莫拉萊斯因大選舞弊疑雲，在軍方壓力下辭職，已向墨西哥尋求政治庇護獲得批准。在墨西哥首都，支持者發動示威力挺莫拉萊斯。路透
分享
玻利維亞總統莫拉萊斯辭職後，支持與反對群眾在首都拉巴斯爆發衝突。緊繃局勢已擴散到...
玻利維亞總統莫拉萊斯辭職後，支持與反對群眾在首都拉巴斯爆發衝突。緊繃局勢已擴散到各地街頭，陸續傳出劫掠及縱火事件傳出。美聯社
分享

玻利維亞

相關新聞

救到24隻！無尾熊遭野火燒傷 暖心夫妻檔全力治療

2019-11-12 11:57

紐時：從一個下台總統看見世界各地民粹領袖的傲慢

2019-11-12 12:01

玻利維亞前總統推文：我會很快回來 屆時會更強大

2019-11-12 12:05

總統變遊民 莫拉萊斯最新照片曝光

2019-11-12 11:18

墨西哥外長：玻利維亞前總統莫拉萊斯已搭機前往墨西哥

2019-11-12 10:31

玻國恐陷內亂！前總統支持者向首都挺進 軍方下令對抗

2019-11-12 10:19

香港衝突升高 美譴責暴力、籲保持克制

2019-11-12 10:08

示威遍地開花！南美中產階級怒了 全因背後2道坎…

2019-11-12 10:00

玻利維亞總統垮台：軍警為何48小時內「倒戈逼宮」？

2019-11-12 09:55

玻國總統下台國際反應兩極：墨給庇護 川普讚民主勝利

2019-11-12 09:01

西班牙國會改選 執政黨仍沒過半

2019-11-12 00:35

權力真空 玻國首都傳縱火搶劫

2019-11-12 00:32

戀棧權位 莫拉萊斯明君變昏君

2019-11-12 00:30

稱軍方政變 玻利維亞總統倉皇下台

2019-11-12 00:24

英國年底大選 脫歐黨黨魁：不會挑戰保守黨席次

2019-11-12 00:06

西班牙加泰隆尼亞獨派出招 封阻通法國高速公路

2019-11-11 21:41

杜特蒂過勞睡眠不足 12日起請假3天

2019-11-11 20:39

英國下議院選舉剛公開 立刻被抹黑爆料逼退選

2019-11-11 18:45

首位跑遍196國的超馬好手 22個月跑8,200公里

2019-11-11 18:45

東京小貨車撞托兒所師生 4幼兒2老師受傷

2019-11-11 17:40

艾爾段來訪前 美國再以制裁警告土耳其棄俄系統

2019-11-11 16:47

玻利維亞總統下台後權力真空 首都緃火搶劫社會大亂

2019-11-11 15:01

拉美最長壽左派總統 修法連任遭唾棄

2019-11-11 14:18

西班牙大選執政黨沒過半 政府仍難產

2019-11-11 14:18

軍警倒戈 玻利維亞總統下台

2019-11-11 14:16

柬埔寨釋放反對派 洪森政權解禁？

2019-11-11 13:54

影／軍警倒戈！ 玻利維亞總統13年獨裁畫句點

2019-11-11 13:39

全斗煥「失智」躲出庭 打小白球惹怒南韓人

2019-11-11 13:04

明恐災難性大火 澳洲昆士蘭及南威爾士進入緊急狀態

2019-11-11 12:46

影／日皇德仁即位遊行 12萬人爭睹

2019-11-11 12:36

「這裡不是古巴」 玻利維亞首位原民總統為何下台？

2019-11-11 11:58

失去軍警支持 玻利維亞總統慘遭「政變」下台

2019-11-11 11:56

僵局未解！西班牙社會黨獲最多席但沒過半 政府仍難產

2019-11-11 11:49

日本又有保育園小小孩散步被車撞 2大4小送醫

2019-11-11 11:42

古柯農出身玻利維亞總統請辭下台 14年掌權生涯一次看

2019-11-11 11:33

玻國總統下台兩樣情 民眾歡慶、盟國譴責政變

2019-11-11 10:08

史上最敢的泰王！要人哭著效忠、軍事管理公教員…

2019-11-11 10:00

抗衡一帶一路？美推動印太藍點網路計劃

2019-11-11 09:45

戀棧權位 玻利維亞總統明君變昏君

2019-11-11 22:39
看更多

熱門文章

「冥紙」紅到國外 老外稱改變人生還保佑身體健康

2019-11-11 19:50

越南仙氣正妹法官爆紅 網喊：我願意接受判刑

2019-11-11 20:46

國巨同意以18億美元全現金交易 併購美國同業Kemet

2019-11-12 07:22

影／日本媒體熱議雅子皇后的眼淚 她為何哭泣？

2019-11-11 13:04

慎入！他打開洗衣機「看見地獄」 網友：毛到不行

2019-11-11 14:19

道瓊早盤跌160點 美中貿易擔憂仍在

2019-11-11 23:11

影／男在肯德基求婚遭諷 影片曝光結局超乎想像

2019-11-11 14:25

玻利維亞總統下台後權力真空 首都緃火搶劫社會大亂

2019-11-11 15:01

爸臉色慘白！交往5月雙方父母見面 她竟是男友「表妹」

2019-11-12 10:49

示威遍地開花！南美中產階級怒了 全因背後2道坎…

2019-11-12 10:00

「但我知道我愛你」夫為失憶妻寫下10年相戀點滴

2019-11-11 15:07

為什麼國巨併購Kemet 是上算的選擇？

2019-11-12 09:39

櫻花妹產後發福被嘲笑 怒甩肉70天成美少女

2019-11-11 21:53

她獨自扶養6孩 為省時讓孩徒手抓食物一週洗3次澡

2019-11-11 16:43

與自己作伴侶 艾瑪華生單身引話題

2019-11-11 14:03

波音獨力撐盤 美股道瓊指數續攀新高

2019-11-12 05:38

澳洲野火肆虐 雪梨面臨巨災

2019-11-11 23:32

全球通膨疲弱 壓力加重

2019-11-12 00:15

早產奇蹟！存活率1% 雙胞胎兄弟出生體重不到一瓶礦泉水

2019-11-11 14:04

紐時曝光：白登任副總統時 在烏克蘭到底做了什麼事？

2019-11-11 17:41

川普言論反覆…全球股挫 黃金、日圓漲

2019-11-12 00:48

小摩CEO戴蒙：貧富差距擴大已成問題 但不該詆毀富人

2019-11-12 01:36

戀棧權位 玻利維亞總統明君變昏君

2019-11-11 22:39

時代變了 彈劾川普聽證會難現水門案收視熱潮

2019-11-11 18:47

道瓊指數再創收盤新高 貿易不確定性令標普、那指回落

2019-11-12 07:22

總統變遊民 莫拉萊斯最新照片曝光

2019-11-12 11:18

影／軍警倒戈！ 玻利維亞總統13年獨裁畫句點

2019-11-11 13:39

美頁岩油業 靠「風光」發電

2019-11-12 00:18

伊朗西南部發現新油田 石油部長：全國第2大

2019-11-11 20:51

大華府本周二急凍 恐降雪

2019-11-12 04:33

紐時：從一個下台總統看見世界各地民粹領袖的傲慢

2019-11-12 12:01

影／美客機降落芝加哥衝出跑道 乘客拍下驚險一幕

2019-11-12 09:39

美前駐聯合國大使：白宮有「反川普聯盟」

2019-11-12 00:37

辛巴威發行小額新貨幣 銀行哀嚎：「錢在哪？」

2019-11-12 10:28

玻國總統下台國際反應兩極：墨給庇護 川普讚民主勝利

2019-11-12 09:01

杜特蒂過勞睡眠不足 12日起請假3天

2019-11-11 20:39

讓土地乾淨的回歸自然！澳洲烏盧魯巨岩正式永久封閉

2019-11-12 10:00

戀棧權位 莫拉萊斯明君變昏君

2019-11-12 00:30

川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看

2019-11-11 15:06

西班牙加泰隆尼亞獨派出招 封阻通法國高速公路

2019-11-11 21:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top