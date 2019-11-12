影／莫拉萊斯下台 玻利維亞陷權力真空、劫掠縱火四起

2019-11-12 12:40 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



玻利維亞總統莫拉萊斯因大選舞弊疑雲，10日在軍方壓力下辭職，已向墨西哥尋求政治庇護獲得批准，但緊繃局勢擴散到玻國首都拉巴斯等地，各地陸續傳出劫掠縱火及暴力衝突。

莫拉萊斯下台後，位於科恰班巴（Cochabamba）市中心的住處遭陌生人闖入破壞數小時，幫派分子在首都拉巴斯等地遊蕩及攻擊商店，不同派系的民眾爆發衝突。莫拉萊斯的支持者則從他的根據地之一埃爾阿爾托（El Alto）進軍拉巴斯，試圖突破反對派的路障，許多市民決定留在家中避免不測，也有民眾拿起武器保衛自家財產。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

考慮到可能的暴力衝突，軍方同意會同警方展開巡邏，同時呼籲民眾協助恢復和平。目前玻國大致停課、停市，公共交通暫停，道路遭到封鎖。

莫拉萊斯稍早透過推特聲稱「玻利維亞人民從未放棄他，他將永遠不會放棄他們」，並呼籲國民抵抗逼迫他下台的「黑暗力量」。在啟程出發前往墨西哥時，又發誓很快帶著「更強的實力和能量」回國。