玻利維亞前總統推文：我會很快回來 屆時會更強大

2019-11-12 12:05 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



玻利維亞前總統莫拉萊斯11日晚間推文表示，他獲得墨西哥政治庇護後，已搭機前往墨國。

莫拉萊斯推文說：「我正前往墨西哥，感激這些兄弟的接納，提供我們庇護以保護我們的生命安全。為了政治因素離開國家，我很心痛，但我會一直關心，我會很快回來，屆時會更強大、更有活力。」

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莫拉萊斯10日宣布辭職後，玻國陷入權力真空。繼任總統的第一順位副總統賈西亞、第二順位參議院議長薩爾瓦捷和第三順位眾議院議長博爾達都已辭職。

反對派的參議院第二副議長阿內茲（Jeanine Anez）是第四順位繼任者，她11日在重重警力的護衛下抵達國會，情緒激動地表示，她將暫時主持參院。不過，這還需要國會通過，而參眾兩院都由莫拉萊斯的支持者把持。

阿內茲聲淚俱下地說：「看著玻利維亞人彼此衝突很難過，不管他們站在哪一方，他們正遭受折麿。因此，我請求你們停止暴力。」

阿內茲表示，她12日將召開國會會議，接受莫拉萊斯的辭職，並很快舉行選舉選出新總統。但國會議員當天是否能順利集會都成問題。莫拉萊斯的支持者已向首都拉巴斯挺進，首都很不安全。

莫拉萊斯11日稍早推文鼓勵支持者反抗臨時政府的成立。他在不明地點推文表示：「你們永不放棄我，我也永不放棄你們。全世界和愛國的玻利維亞人將譴責這次政變。」