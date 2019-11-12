紐時：從一個下台總統看見世界各地民粹領袖的傲慢

2019-11-12 12:01 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



紐約時報11日以「莫拉萊斯走了，玻利維亞問題還在」為題發表社論，認為導致玻國總統莫拉萊斯如今流亡墨西哥的原因，並非左派或右派的意識型態，而是如今許多國家都出現的──民粹領袖的傲慢。

這篇文章指出，就定義而言，民選領袖被迫下台，是民主的挫敗，也是危急時刻，但當玻利維亞辭職總統莫拉萊斯這樣的領袖厚顏無恥濫權時，那麼造成他失去統治合法性的人，就是他自己，而民眾唯一的選擇，是迫使他下台。玻利維亞人這麼做了，世人希望莫拉萊斯安安靜靜流亡墨西哥，且協助重建玻國傷痕累累的民主制度。

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莫拉萊斯14年前成為玻國首位原民總統，他跟許多執政者一樣，以為民眾愛戴就可以永遠執政，還公然對抗民主機構及法令，包括修改他自己推動的憲法有關總統任期規定。

不出所料，拉丁美洲許多左傾國家領袖，例如委內瑞拉總統馬杜洛、阿根廷總統當選人費南德茲、古巴總統狄亞士-卡奈，以及英國工黨黨魁柯賓等，皆稱莫拉萊斯的下台是「政變」，而像美國總統川普、巴西總統波索納洛這些右傾領袖，則為之慶幸。

紐時認為，造成莫拉萊斯下台的，並非如他自己所說，是他的意識型態或外國干預，而是如今在世界許多角落都顯而易見的、民粹者的傲慢──他宣稱自己是人民意志的最終裁決者，有權摧毀所有阻礙他行事的機構。

莫拉萊斯倒台的時機，正值世上許多民主政體出現問題之際，從智利到香港，千百萬民眾透過社群媒體的動員，走上街頭示威，而他們抗議的對象，是從左派到右派的各種政府。

雖然許多亂局有著相同的來源，可能是經濟發展停滯、不公不平、快速社會變遷或疏離感，但每一場暴動都有其獨特成因及潛在後果。走上街頭的波利維亞人並不想扭轉莫拉萊斯造福民眾的社會或經濟改革，而是想維護他試圖推翻破壞的民主機構和規則。