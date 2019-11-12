救到24隻！無尾熊遭野火燒傷 暖心夫妻檔全力治療
2019-11-12 11:57
聯合報 編譯徐榆涵
／即時報導
澳洲新南威爾斯省持續遭受野火肆虐，已經進入緊急狀態，成千上萬居民被迫撤離，許多無尾熊也被燒傷或是無家可歸，好在一對善心夫婦在家成立臨時燒燙傷中心，協助治療受傷的無尾熊。
澳洲廣播公司（ABC）報導，克莉絲汀．麥克勞德（Christeen McLeod）和丈夫保羅（Paul McLeod）是「關愛無尾熊」組織的成員，並非獸醫，但現在他們家中有24隻無尾熊。
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克莉絲汀表示，「無尾熊是目前的當務之急」，「我們已經這樣做了27年」。
克莉絲汀說，首先要對受傷的無尾熊進行燒傷治療，希望牠們的小爪子能逐漸復原。她指著其中一隻無尾熊Scooty說，「牠受傷很嚴重。牠的鼻子、下巴和毛都燒焦了，治療是一項耗時的工作」。
克莉絲汀表示，感染是主要風險，清理傷口很重要，會施打抗生素和止痛藥。此外，會給牠們戴上連指手套，避免碰觸傷口。
保羅表示，在熊熊大火中，無尾熊的本能有時讓自己陷入困境，成為自己最大敵人，因為牠們的本能就是爬到樹頂，導致逃生不易，要使用堆高機和長梯上去救援。
由於無尾熊數量原本就受到衣原體（chlamydia）感染和棲息地減少的威脅，因此這對夫婦對無尾熊的未來不敢樂觀。
克莉絲汀說，「看到無尾熊棲息地被大火燒毀，實在感到相當痛心。大火已經穿越我們無尾熊的主要棲息地，預期會有大量的無尾熊出來」。
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