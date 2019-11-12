玻國恐陷內亂！前總統支持者向首都挺進 軍方下令對抗
2019-11-12 10:19
聯合報 編譯田思怡
／即時報導
玻利維亞總統莫拉萊斯10日宣布辭職後，成千上萬的支持者向首都拉巴斯挺進，反對派的抗議者和警方設置拒馬並武裝自己，為當地時間周一（11日）晚上可能爆發的衝突做準備。
玻利維亞武裝部隊總司令卡利曼11日表示，他已下令軍隊與警方聯手對抗「破壞團體」。
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警方表示，支持莫拉萊斯的群眾從鄰近的埃爾阿爾托（El Alto）挺進拉巴斯，反對派抗議群眾在拉巴斯中央廣場四周設置金屬路障。
負責保護市議會的警察告訴路透，他們預期會有激烈衝突，一名警察說，他們會用實彈。
警察首長稍早在電視上呼籲軍方支援：「我們很擔心，昨晚度過恐懼和恐慌的一晚。我想今晚人們會更害怕。」
一名西方外交官說，大部分外國使館關閉，工作人員回家。一名國會議員說，在警力保護下前往國會商討成立臨時政府事宜的國會議員已被請回。
莫拉萊斯下台造成玻利維亞權力真空和社會動亂。10日晚上，莫拉萊斯的支持者和反對者上街破壞公物、縱火、打劫商家。
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