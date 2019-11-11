戀棧權位 玻利維亞總統明君變昏君

2019-11-11 22:39 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



10日宣布辭職的玻利維亞總統莫拉萊斯，執政近14年，是當今拉丁美洲在任最久的左派總統，他在十多年前拉美左派興起的浪潮中，帶領國家走過一段經濟成長、社會不公現象逐漸減少的年代，曾深受民眾愛戴，但他戀棧權位，透過公投和提請憲法法院裁決，讓自己在10月總統大選中贏得第四個任期，但這次大選作票嚴重引發示威，加上軍警與示威者站在同一陣線，最終下台。

現年60歲的莫拉萊斯，生於玻利維亞西部奧魯羅地區偏鄉，他的政治生涯從擔任古柯農工會領袖開始。古柯是古柯鹼的主要原料，也是傳統藥草。

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莫拉萊斯2002年首次參選總統，承諾照顧備受歧視的原住民，後來落選，不過2005年12月第二次參選就成功當選。紐約時報指出，玻利維亞曾有數百年時間，由歐洲人後裔組成的少數精英統治，莫拉萊斯是玻利維亞第一位原住民總統。

莫拉萊斯2006年1月上台後，就為自己和內閣成員減薪，並將油氣產業重新收歸國有，利用這筆新增的稅收大幅增加公共投資、賺進大量外匯並推動社會福利。莫拉萊斯減貧成效突出，玻利維亞極端貧困率從2006年的38%，降到去年的17%。

不過，莫拉萊斯的左派政策讓許多中產階級不以為然，認為他太激進，還有許多人批評他沒解決貪腐問題。2016年玻利維亞舉辦廢除總統任期限制的公投，多數選民投下反對票否決此議，但後來執政黨提請憲法法院裁決，最後偏袒政府的憲法法院廢除了總統任期限制，使莫拉萊斯10月得以競選連任。

上周末玻利維亞大城拉巴斯的示威中，民眾喊出他們對國家局勢的憂心：「這裡不是古巴，這裡不是委內瑞拉。這裡是玻利維亞，世人推崇玻利維亞。」

玻利維亞的變局是從8日晚間少數幾個警方單位突然宣布加入示威陣營開始，接著10日有多名軍方將領背棄莫拉萊斯。長期研究拉美軍政領袖的德國漢堡聯邦國防軍大學研究員哈瑞格說，莫拉萊斯的下台並非像傳統軍事政變那樣，軍方領袖企圖奪權，而是軍方領袖被捲進政治紛爭中，「意味玻利維亞的民主並不健全」。